快訊

誰接黃仁勳的班？輝達沒有庫克 子女掌權引家族接班揣測

《紫禁之巔》經典街舞戲沒申請路權 Gino爆拍攝內幕：遭撞右手骨裂

雙11特價3C推薦！BenQ螢幕掛燈被讚「用過不後悔」 LG打47折、Dyson省8千

聽新聞
0:00 / 0:00

打矢板明夫酬勞港幣10萬 港籍幫派分子今認罪承諾「不再來台灣」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

印太戰略智庫執行長矢板明夫，今年7月在台中永豐棧酒店遭毆打，涉案香港籍廖姓男子今日在台中地院準備程序中，全部認罪，並承諾服刑期滿後「不會再入境台灣」。合議庭評議後裁定改行簡式審判程序，訂於下個月初宣判。

受命法官黃淑美今日開庭，廖男坦承檢方起訴的犯罪事實及法條。他供稱，他在香港先收前金港幣1萬5000元，來台後友人再給台幣1萬元，落網時身上僅剩3146元。

辯護律師表示，廖男已深刻認錯，多次表達補償被害人的高度意願，且被害人傷勢不重、未釀大禍，請求改行簡式審判，並依刑法第57條、第59條酌減其刑。

合議庭休庭10分鐘評議後，裁定行簡式審判程序，今日行審理程序，辯論終結，排定在12月3日下午宣判。

起訴指出，廖男為香港「和勝和」幫派成員及「行動組」組長，自稱「陳偉豪」的同幫成員得知矢板明夫將擔任春雨文教基金會活動講師，出資委託「和安樂」幫派吳姓男子組成跨境施暴集團。

廖男等5人7月初分批來台，原定下手者因風險過高退出，吳男以港幣10萬元利誘廖男親自出手。7月6日中午，廖男在酒店1樓大廳徒手痛毆矢板明夫臉部，同夥在旁把風，隨即在台中機場落網。

檢方認為，廖男等人與被害人並無私怨，意圖以跨境暴力箝制言論，10月6日依傷害、強暴公然侮辱、恐嚇公眾及參與犯罪組織等罪嫌起訴，求處最重5年徒刑，其餘4人通緝中。

香港籍男子廖港發在今年7月間在台中永豐棧酒店毆打媒體人失板明夫，廖今到台中地院開庭。記者陳宏睿／攝影
香港籍男子廖港發在今年7月間在台中永豐棧酒店毆打媒體人失板明夫，廖今到台中地院開庭。記者陳宏睿／攝影

矢板明夫 智庫 香港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

詐團「五星級飯店面交3300萬」 收水手辯沒獲利…一審減刑判3年8月

康建生技4死李鴻淵「求逃死」 律師聲請精神鑑定、看評議簿確認一致決

柯文哲京華城案開庭...沈慶京盼「全台走透透」 應曉薇痛心希望判無罪

天道盟「鐵霸」妹夫遭囚禁、毆打骨折 萬華同理家族4人起訴

相關新聞

20隻貓慘死！信義區富陽街虐貓案18貓屍遭丟垃圾車 飼主遭起訴

游姓女子陸續領養、安置20多隻貓狗，卻因經濟及身心狀況不佳，涉嫌長期疏於照顧，甚至未繳電費導致租屋處斷電，先後造成20隻貓陸續死亡。游女事後將18隻貓屍裝進垃圾袋，丟進垃圾車，遭民眾發現、攔截報警。台北地檢署今偵結，依違反動物保護法起訴游女。

宜蘭選舉首位議員涉賄遭收押 4屆縣議員楊順木幫兒買票震驚地方

宜蘭縣當了4屆的資深縣議員楊順木，今年交棒給兒子楊易林參選宜蘭市縣議員，地檢署接獲檢舉楊順木涉嫌以現金買票，專案小組上周先拘提樁腳，釐清確認事證，昨天大舉搜索楊順木住家等處，傳喚9人漏夜訊問，因涉案情節重大，法院裁定收押禁見。

中央300億租金補貼遭盯上 花蓮男找街友當假房客3年詐領百萬

中央推動300億元擴大租金補貼專案，竟遭不法人士利用！警方查出，花蓮梁姓男子涉嫌勾結假房東、假房客，利用他人個資偽造租賃契約，向高雄市、花蓮縣政府申請租金補貼，3年詐領上百萬元，查獲梁男等27人，依詐欺、偽造文書及違反個資法等罪嫌移送法辦。

打矢板明夫酬勞港幣10萬 港籍幫派分子今認罪承諾「不再來台灣」

印太戰略智庫執行長矢板明夫，今年7月在台中永豐棧酒店遭毆打，涉案香港籍廖姓男子今日在台中地院準備程序中，全部認罪，並承諾服刑期滿後「不會再入境台灣」。合議庭評議後裁定改行簡式審判程序，訂於下個月初宣判。

蘇震清兒媳、鄉長候選人藍婉茜涉賄選20萬交保 屏檢抗告成功發回重裁

前立委蘇震清兒媳、里港鄉長候選人藍婉茜與其父親，遭檢方偵辦涉假借宗親會名義辦餐會賄選檢方本月三日聲押父女，法官裁定兩人均20萬元交保，檢方當日提抗告。藍婉茜5日發文澄清未做違法事證等語。屏檢怒批，發文假借自媒體公然串證。二審高雄高分院昨裁定，撤銷原裁定發回屏東地院。

影／防境外資金介選 調查局執行第二波查緝不法金流 金額高達229億

為防制境外不法資金介入九合一選舉，調查局執第二波「打擊不法金流專案」，掃全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團、收購蝦皮帳號集團，總計查獲不法金流229億7278萬元，查扣犯罪所得4億8514萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。