打矢板明夫酬勞港幣10萬 港籍幫派分子今認罪承諾「不再來台灣」

印太戰略智庫執行長矢板明夫，今年7月在台中永豐棧酒店遭毆打，涉案香港籍廖姓男子今日在台中地院準備程序中，全部認罪，並承諾服刑期滿後「不會再入境台灣」。合議庭評議後裁定改行簡式審判程序，訂於下個月初宣判。

受命法官黃淑美今日開庭，廖男坦承檢方起訴的犯罪事實及法條。他供稱，他在香港先收前金港幣1萬5000元，來台後友人再給台幣1萬元，落網時身上僅剩3146元。

辯護律師表示，廖男已深刻認錯，多次表達補償被害人的高度意願，且被害人傷勢不重、未釀大禍，請求改行簡式審判，並依刑法第57條、第59條酌減其刑。

合議庭休庭10分鐘評議後，裁定行簡式審判程序，今日行審理程序，辯論終結，排定在12月3日下午宣判。

起訴指出，廖男為香港「和勝和」幫派成員及「行動組」組長，自稱「陳偉豪」的同幫成員得知矢板明夫將擔任春雨文教基金會活動講師，出資委託「和安樂」幫派吳姓男子組成跨境施暴集團。

廖男等5人7月初分批來台，原定下手者因風險過高退出，吳男以港幣10萬元利誘廖男親自出手。7月6日中午，廖男在酒店1樓大廳徒手痛毆矢板明夫臉部，同夥在旁把風，隨即在台中機場落網。

檢方認為，廖男等人與被害人並無私怨，意圖以跨境暴力箝制言論，10月6日依傷害、強暴公然侮辱、恐嚇公眾及參與犯罪組織等罪嫌起訴，求處最重5年徒刑，其餘4人通緝中。