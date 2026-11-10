蘇震清兒媳、鄉長候選人藍婉茜涉賄選20萬交保 屏檢抗告成功發回重裁

前立委蘇震清兒媳、里港鄉長候選人藍婉茜與其父親，遭檢方偵辦涉假借宗親會名義辦餐會賄選檢方本月三日聲押父女，法官裁定兩人均20萬元交保，檢方當日提抗告。藍婉茜5日發文澄清未做違法事證等語。屏檢怒批，發文假借自媒體公然串證。二審高雄高分院昨裁定，撤銷原裁定發回屏東地院。

檢方5日怒批，藍的臉書發文影響未到案關係人，檢方在羈押庭時已向法院力陳此案特殊情況，貼文果然證明檢方所述為真，晦暗風險已然成真。

藍婉茜等人涉賄選，檢方3日聲押，屏東地院3日裁定20萬元交保，檢方不服提抗告。二審高雄高分院昨撤銷原裁定、發回屏東地院，法官訂明天開庭。

檢方指出，藍婉茜在臉書發文陳述內容，與藍在偵查中與法院羈押庭歷次所為供述，以及卷內證人證詞、相關事證均有重大不符。法院駁回羈押聲請是因事證明確，檢方認為原裁定認事用法有違誤，已即時提起抗告。

「公然發文與事證悖離，恐涉利用自媒體串證，移由二審法院審酌」，屏東地檢署表示，藍婉茜在貼文辯稱「宗親會每年均有例行餐會」、「為多年來與宗親長輩相聚、維繫情義之重要時刻」等語，與檢方偵訊及羈押庭所掌握各項事證全然不符；恐有假借自媒體公然串證、影響未到案關係人高度嫌疑。

屏檢查出，今年5月30日晚間，藍婉茜等人假借藍氏宗親會名義，在里港鄉舉辦免費餐會，餐會一桌6000元招待選民。2日發動搜索，傳訊選民與相關證人共37人。檢方3日凌晨聲押藍婉茜與其父親，法院裁定各20萬元交保。

里港鄉長兩人參選，無黨籍33歲藍婉茜二度參選，她的丈夫是前立委蘇震清兒子蘇孟淳，這次參選第二選區縣議員候選人。藍婉茜這次參選獲里港地方派系支持，對上民進黨籍陳明達，陳明達是資深縣議員，一對一對決。