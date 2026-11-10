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賴2000筆罰單、過路及停車費75萬不還 台北分署「這1招」催繳奏效

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署執行「交通專案」針對各類交通案件強力執行義務人滯納的罰鍰與費用，某小客車租賃公司林姓負責人積欠2000 多筆交通罰單、過路費及停車費75萬元，分署對林限制出境後，林日前將欠費全數繳清。

林的公司2024年6月起陸續積欠2000多筆的交通罰單、過路費及停車費未繳，經移送台北分署執行，台北分署多次通知林到場提出清償方案林置之不理，且公司名下查無任何財產。

台北分署持續調查，發現林出國次數頻繁，於2025年10月間限制林男出境，林見遭限制出境，主動到場表明因工作的緣故需要頻繁出國，但公司獲利不如預期，加上經濟條件有限，對所積欠的上千筆交通罰單與欠費，僅能繳納15萬元，希望台北分署能解除他的限制出境處分。

執行人員追問林每次出國的機票、住宿等花費是如何支付？林先支吾其詞，最後承認在國外另有帳戶，花費是從國外帳戶支付，由於林未據實說明財產狀況，所提清償方案亦不適當、無相當擔保，台北分署未解除林的限境處分。

台北分署表示， 數十日後林再次到場說明如將國外帳戶內的款項匯回台灣，需要支付高額手續費及耗費時間，但班機即將起飛，請求先行解除限制出境，待返台就會提出合理的清償方案，但請求仍被駁回。

不過，林的母親聽聞林遭限制出境後，協助勸導林應積極處理欠費，林後來在母親的反覆勸說下，當場提出40萬元清償罰單與欠費，剩餘35萬元由林及其母親出具擔保，表明會辦理分期繳納。

由於林這次清償方案合理，台北分署隨即解除他的限制出境，林如期出國返台後，也遵期將剩餘的欠費繳納完畢。

行政執行署台北分署。聯合報系資料照
行政執行署台北分署。聯合報系資料照

停車費 罰單 台北

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