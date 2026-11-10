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影／防境外資金介選 調查局執行第二波查緝不法金流 金額高達229億

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

為防制境外不法資金介入九合一選舉，調查局執第二波「打擊不法金流專案」，掃全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團、收購蝦皮帳號集團，總計查獲不法金流229億7278萬元，查扣犯罪所得4億8514萬元。

調查局今年度執行「115年公職人員選舉查察打擊不法金流專案」，迄今累計執行103案，查獲不法金流858億4250萬元，查扣犯罪所得22億4833萬元。

調查局指出，本次配合台灣高檢察於10月19日至年11月6日，執行第二波同步偵辦，清查地下通匯及洗錢管道之收款人，以及不法資金背後最終受益人，防制境外勢力資金透過地下金融管道進入台灣，妨害選舉公平性及國家安全，防杜境外資介選

調查局此次動員全台13個外勤處站，總計查緝44案，執行搜索120處，約談198人，法官裁定收押18人，交保62人，查獲地下匯兌金額54億6130萬元，水房洗錢金額計38億6400萬元，非法收集各類帳號洗錢金額計6578萬元，逃漏稅及其他洗錢犯罪金額110億4815萬元，加上其他各類洗錢犯罪，總計查獲不法金流229億7278萬元。

調查局指出，本次查扣犯罪所得總計約4億8514萬元，包含現金1億138萬元，銀行資金145萬元，黃金72公斤及白銀724公斤，泰達幣（USDT）19顆、艾達幣3萬3528顆、以及瑞波幣105萬6652顆。

調查局動員全台13個外勤處站，打擊全台不法金流，查扣犯罪所得約4億8千餘萬元。圖／調查局提供
調查局動員全台13個外勤處站，打擊全台不法金流，查扣犯罪所得約4億8千餘萬元。圖／調查局提供

調查局選舉期間打擊不法金流，掃全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團，總計查獲229億7千餘萬元。圖／調查局提供
調查局選舉期間打擊不法金流，掃全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團，總計查獲229億7千餘萬元。圖／調查局提供

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