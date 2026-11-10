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20隻貓慘死！信義區富陽街虐貓案18貓屍遭丟垃圾車 飼主遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

游姓女子陸續領養、安置20多隻貓狗，卻因經濟及身心狀況不佳，涉嫌長期疏於照顧，甚至未繳電費導致租屋處斷電，先後造成20隻貓陸續死亡。游女事後將18隻貓屍裝進垃圾袋，丟進垃圾車，遭民眾發現、攔截報警。台北地檢署今偵結，依違反動物保護法起訴游女。

起訴指出，29歲游女去年3月承租台北市信義區富陽街公寓，同年5月23日向林男處領養1隻母貓「蔚蔚」、4隻幼貓，另陸續透過網路、動物收容所，領養、安置多達20多隻貓、狗，且多半是奶貓或幼貓，但游女身心狀況不佳疏於照護，或於離家期間未安置或委託照顧，造成「蔚蔚」因不明原因頭頸受傷、出血、枕骨骨裂等傷勢，直到7月下旬未提供足夠飲食，引發敗血症，最後導致心肺循環障礙死亡。

檢方追查，去年9月起，游女涉嫌基於傷害動物犯意，因經濟與身心情況不佳，再度未善盡義務給予貓隻必要的生活照顧，未時常住在租屋處導致環境髒亂不堪，更未繳電費，去年11月19日遭斷電，寵物貓陸續死亡達19隻。

北市動保處去年11月28日查訪發現1具貓乾屍，現場上有體型略瘦的1隻狗、5隻貓，另有1隻貓逃逸；去年12月4日晚間8時許，游女將裝有18隻貓屍的2袋垃圾丟棄垃圾車，民眾攔截其中1包貓屍、報警處理，當日、晚間在木柵焚化爐找到另1包貓屍垃圾袋。

檢方認為，游女未善盡動物保護法的照護義務，涉犯動物保護法使動物遭受傷害致重要器官功能喪失毀損罪，依法起訴，19隻貓死亡與「蔚蔚」死亡時間不同，建請法院分論併罰。

1袋貓屍正載往木柵焚化爐，緊急派員攔截帶回。圖／台北市動保處提供
1袋貓屍正載往木柵焚化爐，緊急派員攔截帶回。圖／台北市動保處提供

疑似該名<a href='/search/tagging/2/飼主' rel='飼主' data-rel='/2/251037' class='tag'><strong>飼主</strong></a>拿垃圾袋丟棄的畫面。圖／許淑華服務處提供
疑似該名飼主拿垃圾袋丟棄的畫面。圖／許淑華服務處提供

報案人和警方檢視垃圾袋，發現貓屍。記者廖炳棋／翻攝
報案人和警方檢視垃圾袋，發現貓屍。記者廖炳棋／翻攝

飼主 虐貓 垃圾車

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