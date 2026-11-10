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湖口違建強拆隔天秒重建！法官批「法敵對意識高漲」判5月

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣一名蘇姓男子在湖口鄉特定農業區土地違規興建鋼構鐵皮建物，遭縣府強制拆除後，竟隔天立即雇工原地重建，面積達3000平方公尺，高度10公尺，遭檢方依違反建築法起訴。新竹地院審理認為，蘇男明知違建已遭強制拆除，仍故意重建，漠視政府行政管理，且至今未拆除違建，考量其坦承犯行，仍依違法重建罪判處有期徒刑5月。

判決書指出，蘇男明知承租土地位於特定農業區，不得供建築使用，仍未經主管機關許可，於2024年6月14日前擅自興建鋼構鐵皮建物，遭新竹縣政府於2024年7月16日查報違建，並於2025年8月26日強制拆除。

未料蘇男明知遭強制拆除的建物不得重建，竟於隔天再度雇工，在原址興建高度10公尺、1層樓、面積約3000平方公尺的鋼構鐵皮違建，直到2025年9月24日遭縣府查獲。

法官審酌，蘇男明知特定農業區土地不得供建築使用，竟於新竹縣政府派員執行強制拆除其鋼構鐵皮制建物後，仍未經主管機關許可、領得建築執照即故意就地重建，顯然漠視政府機關之管理與行政作為，視強制執行於無物，法敵對意識高漲，所為實無足取。

法官指出，衡以被告於犯罪後終能坦承犯行、尚知悔悟，然迄今未將重建的違章建築拆除，參酌犯罪動機與目的、本案違法重建的面積非小、被告前有相關案件，素行難認良好，依違法重建罪判5月，可易科罰金。

新竹縣湖口鄉這兩年有大型農地違建遭查報，並移送地檢署查辦，圖為農地違建示意圖，非本案。圖／竹縣府提供
新竹縣湖口鄉這兩年有大型農地違建遭查報，並移送地檢署查辦，圖為農地違建示意圖，非本案。圖／竹縣府提供

違建 意識 法官

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