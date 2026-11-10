送洗澡椅、白米還幫遷戶籍 竹市山原議員候選人爆賄選6萬交保

新竹市第7選區山地原住民市議員選舉爆出賄選案，新竹地檢署接獲情資，查出雲姓候選人涉嫌以贈送保溫瓶、洗澡便椅、衛生紙、成人紙尿褲及白米等物資，向具有投票權的選民行賄，另涉嫌提供名下房屋稅單，協助未實際居住竹市的親友虛偽遷徙戶籍，以取得投票權。檢方昨天指揮調查局及警方搜索3處，通知候選人、選民及證人共15人到案。雲姓候選人訊後以6萬元交保，另1名涉案選民以2萬元交保。

新竹地檢署表示，檢察長柯宜汾接獲情資後高度重視，指派主任檢察官邱志平統籌規畫，由檢察官張凱絜偵辦，並由檢察官黃安遠、李姿儀、盧又瑄支援，昨天指揮新北市調查處、新竹市調查站及新竹市警察局第二分局共同偵辦。

檢方調查，雲姓候選人為爭取本屆選舉當選，涉嫌於今年1月間，利用友人邀集親友聚餐的機會拜票，並致贈每人1個市價約199元至350元的保溫瓶，其中包含具有山地原住民市議員選舉投票權的人士。

此外，雲姓候選人涉嫌於今年5月21日至8月29日間，藉各種機會向設籍新竹市、具有山地原住民身分的選民，贈送移動式洗澡便椅、衛生紙、成人紙尿褲及白米等生活物資，藉此尋求選民支持，涉嫌贈禮賄選對象共8人。

檢方另查出，雲姓候選人明知部分旁系親屬並未實際居住在新竹市，仍涉嫌與親屬共謀，由候選人提供名下位於新竹市的房屋稅繳款書，供親屬虛偽遷入戶籍，企圖透過不實戶籍登記取得形式上的投票權，進而影響本屆選舉結果。

檢方昨天搜索3處，通知雲姓候選人1人、選民11人及證人3人到案，並查扣手機1支、名片1張、筆記本1本、手稿3張及保溫瓶1個等證物。

檢察官訊問後，認定雲姓候選人涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項交付賄賂罪，以及「刑法」第146條第2項意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權罪，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知6萬元交保；另1名涉嫌虛偽遷徙戶籍的雲姓選民，諭知2萬元交保。