超商當自己家？女店員爽喝拿鐵吃蛋糕 連男友雞腿排錢也吞

嘉義市一名超商女店員竟把店內商品當成自家物品，從價值僅9元的影印紙、拿鐵、蛋糕，到整條1500元香菸都不放過，短短20天內14次監守自盜，甚至連男友購買雞腿排的55元也私吞，還把店內溢收現金儲值到自己的悠遊卡，侵占金額共2620元。嘉義地院審理後，依業務侵占罪判處有期徒刑6月，緩刑2年。

判決表示，謝姓女子自2023年8月起受僱於嘉義市一家萊爾富超商擔任店員，利用職務之便，從2024年4月13日至5月2日間，接連侵占店內商品及營業收入，犯案手法從未結帳取走商品，到操作收銀機取消交易、擅自儲值溢收款項，前後共有14筆。

謝女最初從影印紙下手，4月13日清晨至上午，接連4次使用店內影印機列印紙張，未付款便取走，其中最少一次僅3張、價值9元。隨後又擅自製作65元特大杯紅茶拿鐵飲用，拿取42元舒芙蕾蛋糕食用，連店內尚未廢棄的49元飯糰，也自行刷碼登錄報廢後吃掉。

不僅如此，謝女還動起收銀機的歪腦筋。4月30日凌晨，她收取男友購買雞腿排的55元現金後，竟利用收銀機取消交易，將款項據為己有；同日上午，又把店內溢收的120元擅自儲值到自己的悠遊卡。

到了5月2日，謝女一天內接連侵占4筆商品，除了自行製作熱牛奶、取用熱水及冰塊飲用，還拿走價值528元的衛生紙2袋及1500元香菸1條，當天侵占金額就達2085元，占全部侵占金額近8成。

全案經店家提告，嘉義地檢署於2025年間以侵占案偵辦，並提起公訴，嘉義地院2026年受理後，因謝女坦承犯行，改採簡易判決程序。法院審酌卷內證據，包括監視器畫面、和解書及匯款證明等，依業務侵占罪判處謝女有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，全案仍可上訴。