兩任前男友接連遭殃 嘉義女去年駕車撞前任 今年堵門割腿喊一起死

嘉義一名女子接連因兩段感情糾紛觸法，去年因金錢及感情問題，開車撞擊前男友車輛並傳訊恐嚇，遭法院判刑；今年又因另一名前男友刻意迴避，深夜持高爾夫球桿堵門、割傷自己大腿，揚言「要死一起死」、「放火」，嚇得對方報警。嘉義地院認為，女子前案遭判刑仍未記取教訓，主觀惡性非輕，即使雙方已和解，仍依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，可易科罰金4萬元。

判決表示，陳姓女子與廖姓男子曾是男女朋友，雙方因感情問題發生糾紛。陳女不滿廖男刻意迴避，今年6月29日晚間10時許，直接找上廖男住處，先用頭部撞擊大門，再拿出高爾夫球桿，作勢要砸毀廖男車輛。

陳女情緒激動，接著拿刀片割劃自己大腿，並向廖男揚言要死在他家門口。原以為陳女自行離去後事情就此結束，沒想到當晚10時27分許，她又透過LINE傳送「要死一起死我可以狠一點放火 要玩來玩」等訊息，讓廖男心生恐懼，決定報警提告。

警方調閱住處監視器畫面、LINE對話紀錄等證據，陳女在警詢及偵查時均坦承犯行，檢方依恐嚇危害安全罪聲請簡易判決處刑。

法院審理時發現，這並非陳女第一次因感情糾紛觸法。她在去年6月間，曾因與另一名前男友發生金錢及感情糾紛，竟開車撞擊對方車輛，並傳送恐嚇訊息，當時已遭法院判刑並執行。

法官認為，陳女前案經過司法審判及執行程序，卻未記取教訓，也未能克制衝動，再度以威脅生命、身體及財產安全的方式處理感情糾紛，顯示主觀惡性非輕。

法院考量陳女坦承犯行，廖男也在偵查期間表示雙方已達成和解，不願再追究刑事責任，最終依恐嚇危害安全罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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