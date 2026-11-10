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偷拍星宇空服員制服PO網吸26萬人看 男子挨告判賠5萬確定

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

星宇航空空服員遭旅客偷拍，影片加註「星宇航空的制服實在有點…」等字眼PO網，吸引26萬餘人次瀏覽挨告；吳男不服一審判賠，上訴辯稱影片無法辨識空服員身分且非刻意拍攝，桃園地院二審認定影像足以辨識身分，侵害肖像權，駁回上訴，判賠5萬元確定。

判決指出，陳姓空服員於2025年1月31日執勤班機時，遭搭乘該班機的吳姓乘客，擅自以手機攝錄她穿著制服工作的動態影像。吳男之後將影片後製加註「星宇航空的制服實在有點…你們覺得呢？」等帶有負面評價之文字，並公開發布於社群平台Threads上。

這段影片以評論星宇航空制服為由，卻使用特定空服員執勤時的影像，搭配帶有負面評價的文字，引發網友關注，截至2025年2月15日，短短半個月吸引高達26萬1000人次觀看。

陳女認為，自己正常執行空服員職務，卻在不知情、未同意的情況下遭到錄影，甚至被剪輯成帶有負面評價的影片公開散布，已侵害個人肖像權，造成精神痛苦，因此提起民事訴訟，向吳男求償27萬元精神慰撫金。

一審審理期間，吳男經法院合法通知，無正當理由未出庭，也未提出答辯狀或任何書面說明；陳女則提出Threads貼文及影片截圖、吳男個人社群首頁畫面、航班查詢紀錄等證據。桃園地院認為，相關事證足以證明陳女所述，吳男未到庭爭執，依法視同自認。

法官指出，肖像是個人外部形象及特徵的呈現，與個人尊嚴密切相關，屬於重要人格利益。個人對於自己的肖像是否製作、公開，以及公開的時間、方式、範圍和對象，都有自主決定權；即使言論自由同樣受到保障，使用他人肖像仍須與發表言論具有正當合理關聯，不得逾越評論目的。

一審判決認為，吳男若只是想評論星宇航空制服設計，可以分享其他媒體的介紹，再適度發表個人意見，並非一定要拍攝特定空服員執勤畫面。吳男將陳女影像與帶有負面評價的文字結合，公開發布在Threads，影片內容又與公共利益無關，截至2025年2月15日已吸引26萬1000人次瀏覽，使陳女無端暴露於公眾評斷之下，侵害肖像權情節重大，判他應賠償陳女5萬元，陳女超過5萬元的其餘22萬元請求遭駁回。

吳男不服上訴。二審審理時，他主張自己並非針對陳女拍攝，而是陳女恰好出現在錄影畫面中；此外，陳女當時戴口罩遮住約一半臉部，也沒有拍到名牌，外人無法確認影片中的人就是陳女。辯稱自己沒有注意到陳女曾在貼文下方留言，也無法確認留言者身分，直到星宇航空透過私訊聯繫後，才將貼文刪除。

合議庭勘驗影片截圖後指出，陳女雖戴口罩遮住約一半臉部，但除了口、鼻及下巴外，其餘臉部仍可看見，加上她當時身穿星宇航空制服，而吳男發布的是動態影片，包含陳女不同角度及動作，相較於穿著便服的靜態照片，反而提供更多資訊供第三人辨認身分。

此外，貼文下方已有網友留言「難怪很眼熟」，另有人留言指責「偷拍還上傳非常不尊重他人，請刪除影片，不要傷害我的朋友」，並表明影片中的人是自己的朋友。合議庭認為，這些留言足以證明影片確實能讓第三人辨識陳女身分，吳男以戴口罩、未拍到名牌為由，主張無法辨認，並不可採。

至於吳男辯稱並非刻意拍攝陳女，二審指出，侵害肖像權的行為包含拍攝陳女，以及將拍攝所得影片透過自己的Threads帳號公開發布，無論當初拍攝到陳女的原因為何，都不影響其後續將可辨識陳女身分的影像公開張貼，已構成侵權行為。

星宇 偷拍 空服員

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