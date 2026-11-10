影／台電核一、核二廠再爆洩密收賄弊端 經理與業者2官商聲押禁見

台電核二廠副廠長陳聰德涉收受廠商700多萬元賄賂，將贓款藏放於租用的迷你倉庫「收多易」，今年中被廉政署查獲，辦案人員順藤摸瓜，發現核一廠修配組經理謝秉璋，涉洩漏採購案規格給業者，協助廠商取得標案，昨天搜索約談9官商到案，台北地檢署清晨依貪汙等罪，聲押禁見謝秉璋與聯沂企業負責人呂義明。

同案約談的陳聰德50萬交保、勤業機械工程負責人許曉浤50萬交保、核一廠修配組工程師高孟賢30萬交保，均限制出境出海；宏度工程負責人吳美蓮30萬交保。

全案緣起於，核二廠2024年發包「自動化濕式噴砂除汙設備」採購案，得標商郝致衡為避免履約時遭刁難，在時任廠長曾文煌辦公室行賄40萬元現金，檢廉獲報前往曾男住處搜索，在餐廳天花板搜出250萬現金。

據調查，郝致衡是核二廠與業者之間的白手套，檢廉還意外搜到一本手寫的行賄筆記，上面記錄曾文煌、陳聰德與廠商行收賄細節，又稱「死亡筆記本」。

陳聰德收賄後，租用迷你倉庫作為保險箱，專門存放一包一包的現金賄款，檢方今年6月搜索「收多易」東湖店，查扣700多萬元賄款，檢察官葉詠嫻循線追查，發現陳男至少收受聯沂、詠喨機電、宏度工程三家業者賄款。

此外，2024年核一廠在ESWP TOP BOWL採購案中，謝秉璋與高孟賢，涉洩漏標案資訊給許曉浤；聯沂企業呂義明父子則以3%報酬作為陪標費，找廠商配合圍標，讓聯沂順利得標數百萬元採購案。

宏度工程負責人吳美蓮涉貪汙罪30萬交保。記者蕭雅娟／攝影

核二廠副廠長陳聰德涉貪50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

勤業機械工程負責人許曉浤涉貪汙罪50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

聯沂企業負責人呂義明（中）涉行賄遭聲押禁見。記者張宏業／攝影

核一廠工程師高孟賢涉貪汙罪30萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影