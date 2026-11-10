影／涉精英電腦內線交易 西門町地王與主機板教父各300萬交保

號稱「西門町地王」的大同公司前副董吳振隆，知悉子公司精英電腦要處分蘇州工業園區重訊後，在利多消息公告前，利用兒女帳戶買買股票，不法獲利600餘萬元；台北地檢署昨天搜索約談12人到案，檢方漏夜複訊後，凌晨依內線交易罪命吳振隆300萬交保、限制出境出海。

同案約談的另名大咖，是有「主機板教父」之稱的蔣東濬，他是精英電腦前董事長，也是此次內線交易約談對象，檢察官訊後依違反證交法命其300萬交保、限制出境出海。蔣東濬原是大同公司4大股東，但近年精英股價腰斬，蔣東濬認決定出清持股，退出大同和精英股東陣營。

同案約談吳振隆特助賴冠伶200萬交保、限制出境出海；吳振隆兒子吳峻毅100萬交保、女兒吳翊齊100萬交保。檢調也同步約談吳振隆胞兄吳芳模、大同派駐精英法人代表董事王明正等人，相關人也涉證交法交保。

現年72歲的吳振隆，人稱「古錐董」，在西門町擁有龐大地產，身價百億元，在警界與法界都有豐沛人脈，是許多高階警官飲宴必邀的「超級座上賓」。他今年初才因樂迦再生科技內線交易案，遭士林地檢署大動作搜索，訊後100萬交保，沒想到昨天才從日本返台，又被調查局帶走，結果又涉內線交易被北檢交保，兩案纏身引發議論。

據調查，大同公司是精英電腦母公司，精英電腦2024年1月20日發布重訊，擬投資大同公司股票，董事會核准1年內，不能以超過40億元增加大同持股。但檢調掌握，此重大消息早在同年1月12日就經董事會決議。

檢調查出，吳振隆透過賴冠伶掌握重大利多，因此告知吳芳模買進40張大同股票，獲利12萬餘元；王明正則涉在禁止交易期間，買進100張大同股票，擬制性獲利40餘萬元。

檢調另查出，精英子公司同年6月3日公告，出售精英電腦蘇州工業園區百分百股權，交易總金額預計人民幣2億2783萬元。不過，此案早於2月2日就與買家簽約，有望獲利6億餘元；吳振隆在禁止交易期間，透過吳峻毅、吳翊齊人頭帳戶買進精英股票，獲利600餘萬元。

大同公司前副董吳振隆特助賴冠伶涉內線交易200萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

精英電腦董事前董事長蔣東濬（左）涉內線交易300萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

大同公司前副董吳振隆涉內線交易300萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

大同前副董吳振隆女兒吳翊齊涉內線交易100萬交保。記者蕭雅娟／攝影