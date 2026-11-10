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涉精英電腦內線交易 「 西門町地王」與「主機板教父」雙雙遭約談

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

西門町地王」、大同公司前副董吳振隆，被控知悉子公司精英電腦處分蘇州工業園區重大訊息後，在禁止交易期間，利用兒女帳戶買買股票，不法獲利600餘萬元，涉及內線交易，調查局9日搜索約談吳振隆與精英電腦前董座蔣東濬12人到案，深夜移送台北地檢署複訊，全案朝證交法偵辦。

現年72歲的吳振隆，綽號「古錐董」，警界與法界人脈豐沛，今年初才因樂迦再生科技內線交易案，遭士林地檢署大動作搜索，訊後100萬交保，沒想到年底又涉內線被北檢約談，引發關注。

至於蔣東濬過去曾是精英電腦董事長，有「主機板教父」之稱、但近年精英業績未達標，導致股價腰斬，蔣東濬認因此出清持股，退出大同和精英股東陣營，也讓4大股東共治大同破局。

同案約談吳振隆兒子吳峻毅100萬交保、女兒吳翊齊100萬交保。吳振隆胞兄吳芳模、特助賴冠伶、大同派駐精英法人代表董事王明正偵訊中。

據調查，大同公司是精英電腦的母公司，精英電腦2024年1月20日發布重訊，擬投資大同公司股票，董事會核准後1年內交易總金額不超過新台幣40億元增加持股。但檢調掌握，此重大消息早在同年1月12日就經董事會決議。

檢調查出，吳振隆疑透過賴冠伶得知重大消息，告知吳芳模買進40張大同股票，獲利12萬餘元；王明正涉在禁止交易期間，買進100張大同股票，擬制性獲利40餘萬元。

檢調另發現，精英子公司同年6月3日公告，出售精英電腦蘇州工業園區百分百股權，交易總金額預計人民幣2億2783萬元，不過，此案早於2月2日就與買家簽約，有望獲利6億餘元；吳振隆在禁止交易期間，透過吳峻毅、吳翊齊人頭帳戶買進精英股票，獲利600餘萬元。

精英電腦前董座蔣東濬涉內線交易遭檢調約談。記者蘇健忠／攝影
精英電腦前董座蔣東濬涉內線交易遭檢調約談。記者蘇健忠／攝影

大同前副董事長吳振隆涉內線交易遭檢調約談。記者蘇健忠／攝影
大同前副董事長吳振隆涉內線交易遭檢調約談。記者蘇健忠／攝影

大同公司前副董吳振隆女兒吳翊齊涉內線100萬交保。記者蕭雅娟／攝影
大同公司前副董吳振隆女兒吳翊齊涉內線100萬交保。記者蕭雅娟／攝影

大同公司前副董吳振隆兒子吳峻毅涉內線100萬交保。記者蕭雅娟／攝影
大同公司前副董吳振隆兒子吳峻毅涉內線100萬交保。記者蕭雅娟／攝影

西門町 內線交易 主機

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