核二副廠長涉收賄 租倉庫藏700萬

台電核一、核二廠再爆弊案。核二廠副廠長陳聰德涉長期收受廠商賄賂七百多萬元，藏放於租用的迷你倉庫「收多易」東湖店。檢廉追查發現，核一廠修配組經理、工程師涉洩漏採購案規格，廠商圍標取得標案，昨兵分十七路搜索核一廠等地，約談陳聰德等九官商到案。

同案約談核一廠修配組經理謝秉璋、工程師高孟賢、聯沂企業負責人呂義明、詠喨機電工程負責人謝國書、宏度工程負責人吳美蓮、勤業機械工程負責人許曉浤等人。

全案緣起於，核二廠二○二四年發包「自動化濕式噴砂除汙設備」採購案，得標商郝致衡為避免履約時遭刁難，在時任廠長曾文煌辦公室行賄四十萬元現金，檢廉獲報後前往曾男住處搜索，在天花板搜出二五○萬現金。

郝致衡是核二廠與業者之間的白手套，檢廉意外搜到一本手寫的行賄筆記，上面記錄曾文煌、陳聰德與廠商行收賄細節，又稱「死亡筆記本」。

陳聰德收賄後，租用迷你倉庫當成保險箱，專門存放一包一包的現金賄款，檢方今年六月搜索迷你倉庫，查扣七百多萬元。陳男擔任核二廠修配組經理期間，至少收受聯沂、詠喨機電、宏度工程三家業者賄款，昨天約談調查對價。

此外，二○二四年核一廠ESWP TOP BOWL採購案中，謝秉璋、高孟賢等人，涉洩漏標案資訊給許曉浤；聯沂企業呂姓父子檔則以百分之三報酬作為陪標費，找廠商配合圍標，讓聯沂順利得標三七六萬九五○○元採購案。

台電表示全力配合司法機關偵辦，如查證屬實，依規定嚴懲不貸。