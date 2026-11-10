涉內線交易 「西門町地王」吳振隆剛返台就被帶回

有「西門町地王」稱號的大同公司前副董吳振隆，涉及精英電腦出售蘇州子公司內線交易，昨天遭檢調約談。聯合報系資料照

大同公司前副董事長吳振隆爆內線交易！檢調查出，精英子公司出售精英電腦蘇州工業園區股權重大消息公開前，吳男兩名兒女帳戶各買進七六一張精英股票，獲利六○○多萬元，調查局台北市調查處昨天搜索十一處地點、約談十二人，吳男昨傍晚從日本返台時，旋遭調查局帶回，深夜送台北地檢署複訊。

同案約談包括精英內部人蔣東濬、吳振隆兒子吳峻毅、女兒吳翊齊、胞兄吳芳模、特助賴冠伶、大同派駐精英法人代表董事王明正等人。

號稱「西門町地王」的吳振隆，今年初才因樂迦再生科技內線交易案，遭士林地檢署大動作搜索，訊後一○○萬交保，吳峻毅當時無保請回，沒想到年底又涉內線被北檢約談，官司不斷。

現年七十二歲的吳振隆綽號「古錐董」，僅有高中學歷，早年以男裝品牌起家，後來跨足有線電視、房地產與生技業，曾斥資廿二億元買下西門町好樂迪大樓，透過龐大資產累積百億身家，且警界人脈豐沛，是不少三線兩星以上高官的座上賓，希望透過他「建議」警界人事。

據調查，大同公司是精英電腦的母公司，精英電腦二○二四年一月廿日發布重訊，擬投資大同公司股票，董事會核准後一年內交易總金額不超過新台幣四十億元增加持股。但檢調掌握，此重大消息早在同年一月十二日就經董事會決議。

檢調追查，吳振隆疑透過賴冠伶得知重大消息，告知吳芳模買進四十張大同股票，獲利十二萬餘元；王明正涉在禁止交易期間，買進一○○張大同股票，擬制性獲利四十餘萬元。

檢調另發現，精英子公司同年六月三日公告，出售精英電腦蘇州工業園區百分百股權，交易總金額預計人民幣兩億二七八三萬元。

但此案早於二月二日就與買家簽約，有望獲利六億餘元；吳振隆在禁止交易期間，透過兩個兒女證券帳戶買進精英股票，獲利六百多萬元。