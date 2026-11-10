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因AI裁員…台灣微軟非法解僱女業務 判還116萬

聯合報／ 記者謝亞庭／台北報導

台灣微軟因應ＡＩ浪潮裁減人力，去年八月單方面解僱黃姓女業務，挨告請求確認僱傭關係存在，要求至復職前按月給薪資十六萬餘元。台北地院認為，微軟沒透過教育訓練或輔導替黃女安排轉職，未盡安置義務，屬非法解僱，一審判公司應還至少七月薪水，合計一百一十六萬餘元。

黃女二○一九年五月起於微軟擔任業務經理，專職客戶經營，月薪加計伙食津貼領有十六萬六千五百元，卻於二○二五年七月無預警遭解僱，最後工作為同年八月。

黃女痛訴，離職前她一再請求微軟履行安置義務未被採納，人資只是不斷寄信稱「公司迄今並無覓得適合安置您的職位」、「深感遺憾」，但同一時間仍持續招募新人到職，未安排她轉職。

黃女表示，美國微軟集團是國際知名大企業，公司身為集團一員，雖有業務精簡，但資遣前未主動安排轉職機會，違反勞基法安置義務，認為雙方僱傭關係仍然存在，公司須按月給薪並發放微軟獎勵股票四股、業績獎金二十八萬餘元。

微軟辯稱，由於ＡＩ能協助處理資料分析、銷售及客戶服務等工作，所需業務人力確實減少。公司為提高營運效率，調整銷售部門人力配置，考量黃女工作表現、考績不甚理想，決議終止勞動契約，給付資遣費八十八萬六千餘元，程序合法。

北院審酌，微軟因應ＡＩ技術及業務模式轉變縮減人力，確實有因業務性質變更有減少勞工必要，但依據勞基法規定，解僱勞工應為雇主的「最後手段」，雇主若可利用組織內調職、再教育等方式達到經營目的，仍應迴避解聘。

法院調查，微軟在解僱黃女同期，曾有其他組別業務職缺釋出，公司卻以「希望具直接產業經驗」為由，未透過教育訓練或輔導協助她轉任，也無積極地替黃女尋覓合適職缺，未履行安置義務，屬非法解僱，判雙方僱傭關係仍存在，微軟須至黃女復職前按月給薪，部分款項可從資遣費扣抵。

至於請求公司給付獎勵股票四股及績效獎金，北院認為，由於黃女不能證明她必然取得相關獎酬，此部分判決駁回。

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