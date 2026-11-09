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苗栗市里長候選人涉嫌2000元買票 檢方諭知10萬交保
苗栗地檢署查賄續有進展，今天指揮苗栗警察分局查獲苗栗市某里長候選人涉嫌交付選民現金2000元買票，檢察官偵訊後認為涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知10萬元交保。
苗栗地檢署主任檢察官張時嘉、檢察官陳昭銘偵辦苗栗市某里長候選人涉嫌交付選民現金2000元，尋求投票支持，今天指揮警方搜索，並傳喚、通知相關人等到案說明，檢察官訊問後，認里長候選人涉嫌重大，惟無羈押必要，諭知10萬元交保。
苗檢籲民眾若發現疑似賄選情事，請勇於檢舉，可洽本署反賄選檢舉專線0800-024099撥通後按4，或掃瞄QR CODE加入苗栗地檢署LINE好友，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極查緝，以共同維護純淨之選風，鞏固國家民主之穩定發展。
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