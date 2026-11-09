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大同副董事長涉內線交易！2兒帳戶買股賺600萬 返台機場遭帶回

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

大同公司吳姓副董事長爆內線交易！檢調查出，精英電腦出售蘇州子公司股權的重大消息公開前，吳的2名兒子證券帳戶各買進761張精英股票，共獲利600多萬元，另吳疑似洩漏精英增加大同的持股給胞兄買股。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，搜索11處、約談12名被告；吳今傍晚搭機返台，隨即遭專案小組帶回問訊。

大同股份有限公司為精英電腦股份有限公司的母公司，精英電腦2024年1月20日上午發布重訊擬投資大同公司股票，於董事會核准後一年內交易總金額不超過新台幣40億元增加持股，但檢調掌握，此重大消息早在同年1月12日就經董事會內部決議。

檢調追查，大同公司吳姓副董疑過其特助、派住菁英的賴姓董事得知重大消息，吳疑似告知胞兄買進40張大同公司股票，獲利12萬餘元；大同派駐在精英的法人代表、王姓精英董事涉在禁止交易期間，買進100張大同股票，擬制性獲利40多萬元。

檢調另追查，精英公司同年6月3日重訊公告，出售精英電腦（蘇州工業園區）公司100%股權，交易總金額預計人民幣2億2783萬元。此案早於2月2日與買家簽約，有望獲利6億餘元；吳姓副董涉在禁止交易期間，疑用2個兒子的證券帳戶各買進761張精英股票，合計獲利6百多萬元。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

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