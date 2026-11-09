中國品牌不實申報贈酒 檢認對方疏失、館長陳之漢不起訴

館長陳之漢的公司去年被查獲以「清潔用品」名義從中國輸入私酒。新北檢調查，該批酒類為中國品牌主動贈送，因不熟台灣報關流程而不實申報，且陳之漢自始未參與，予以不起訴。

根據不起訴處分書，館長陳之漢的「惡名昭彰公司」去年9月向財政部關務署基隆關申報，從中國進口一批「清潔用品」，但查驗時卻發現實際進口貨品是12瓶、共6公升的威士忌。

因惡名昭彰公司並未有財政部菸酒進口許可執照，法務部調查局航業調查處認定陳之漢與員工鄧姓女子涉違反菸酒管理法輸入私酒罪，移送新北地檢署偵辦。

鄧女在偵查中堅決否認罪行，稱這些酒是中國品牌方在直播時表示要送給館長的贈品，品牌方後來主動聯繫，與她及陳之漢助理創立微信群組討論酒類申報，陳之漢並未參與過程。

鄧女說，她有依據報關行指示填寫菸酒自用切結書，並未要求隱匿貨物名稱，且根本也不知廠商要送多少酒。

檢方勘驗直播影片等事證，發現中國網紅確實在直播中表示「我給館長申請一批…給台灣的好朋友喝」，且報關等流程皆由中國品牌方主導，鄧女未指示以清潔用品申報，陳之漢也從未在該群組內。

檢方又檢視對話紀錄，事後鄧女在群組內稱收到違反菸酒管理法通知，對方馬上稱「給你們添麻煩了」、「罰款我們交」等，可證明是中國品牌方在未熟悉台灣法律下的疏失，且扣案酒類數量僅超量1公升，尚在贈品合理範圍，認定陳之漢與鄧女罪嫌不足，予以不起訴處分。

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