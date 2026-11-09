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柯文哲京華城案開庭...沈慶京盼「全台走透透」 應曉薇痛心希望判無罪

聯合報／ 記者林孟潔謝亞庭／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及助理吳順民。

應曉薇否認犯罪，她向法院表示，一審判決多有違誤，她多年來接受民眾陳情、協調便當會，卻被說成長期施壓公務員，但一審沒有具體指她要求公務員做哪些違法事項，她只是代議士、民意代表，不能因為公務員受到民代陳情有一點壓力就認為她違背職務。

應曉薇說，協會收到的捐款分屬不同年度、不同捐款人等，一審判決沒有指出哪筆錢對應到哪個違背職務行為，未說明對價關係。她說，沒有半毛錢是匯入她個人帳戶，都是協會收到的捐款，與她沒有任何關係。

協會將捐款用於體育、弱勢團體，應曉薇說，協會做公益卻被一審說成她個人在製造金流斷點，她認為一審判決不是量刑過重，而是認定事實有誤，她痛心地說如果做錯事情願意承擔後果，但她沒有做錯任何事情，希望法院諭知無罪，還她清白。

應曉薇助理吳順民被控收受沈慶京賄賂363萬餘元一審判處無罪，沈則不另為無罪諭知；檢察官主張就吳順民、沈慶京均有提起上訴，不過沈的律師認為，此部分檢察官並沒有上訴而已確定，並於庭末指檢察官突襲，對沈並不公平，請求法官確認上訴範圍。

檢方上訴也主張，吳順民應與沈慶京、柯文哲、彭振聲、邵琇珮、黃景茂為共同圖利京華城的被告。不過，吳的律師指出，此部分不在一審審理範圍，更不在檢察官起訴範圍。

受命法官呂寧莉庭末確認未來開庭時間，預定吳順民12月14日、應曉薇12月28日、沈慶京明年1月4日再行準備程序；針對京華城圖利部份，排定明年1月11日行第一次準備程序；另柯文哲涉政治獻金案部分，則將於本月16日開庭。

另沈慶京限制出境、出海及科技監控期限至11月23日屆滿，高院今也開訊問庭，沈表示當然不限制最好，若要限制出境、出海，最起碼讓他的活動範圍可以擴至全台灣，「讓我可以全台灣走透透」，否則限制於台北市十分不方便。

高等法院今天下午進行<a href='/search/tagging/2/京華城案' rel='京華城案' data-rel='/2/230042' class='tag'><strong>京華城案</strong></a>二審開庭，台北市議員應曉薇助理吳順民（圖）出庭。記者潘俊宏／攝影
高等法院今天下午進行京華城案二審開庭，台北市議員應曉薇助理吳順民（圖）出庭。記者潘俊宏／攝影

高等法院今天下午進行京華城案二審開庭，台北市議員應曉薇（中）在女兒應佳妤（左）的陪同下出庭。記者潘俊宏／攝影
高等法院今天下午進行京華城案二審開庭，台北市議員應曉薇（中）在女兒應佳妤（左）的陪同下出庭。記者潘俊宏／攝影

高等法院今天下午二審京華城案，台北市議員應曉薇（中）在女兒應佳妤（左）的陪同下出庭。記者潘俊宏／攝影
高等法院今天下午二審京華城案，台北市議員應曉薇（中）在女兒應佳妤（左）的陪同下出庭。記者潘俊宏／攝影

柯文哲 沈慶京 應曉薇 京華城案

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