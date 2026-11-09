核二廠副廠長涉收賄700萬藏迷你倉庫 檢廉追查核一廠採購弊案

台電核一、核二廠再爆弊案，日前因涉貪起訴的核二廠副廠長陳聰德，在擔任修配組經理期間，涉嫌收受3廠商紅包賄款共700多萬元，並藏在迷你倉庫收多易東湖店。檢廉追查發現，呂姓廠商涉嫌以3％利潤找其他業者配合圍標，修配組經理、工程師則涉嫌貪汙圖利、洩漏標案相關內容。

台北地檢署今指揮廉政署北調組，依洩密、貪汙圖利、違反採購法等罪嫌，兵分17路搜索核一廠等處所，並約談具有公務員身分的核一廠修配組謝姓經理、高姓工程師等2人及廠商、陳聰德等，合計9人到案，釐清相關案情。

檢廉掌握，2024年間核一廠ESWP TOP BOWL 採購案中，謝姓經理、高姓工程師涉嫌洩露標案資訊給勤業機械工程許姓負責人；經營聯沂企業的呂姓父子檔則涉嫌以3％報酬作陪為標費，找上許姓負責人配合圍標，讓聯沂順利得標376萬9500元得標採購案。

檢廉查出，核二廠副廠長陳聰德過去擔任核二廠修配組經理期間，涉嫌從2012年間起收受廠商賄賂，並將700多萬元現金藏在迷你倉庫收多易東湖店，檢廉今年6月17日搜索迷你倉庫查扣大量現金，並查出聯沂企業的呂姓廠商、詠喨機電工程的謝姓廠商、宏度工程的吳姓負責人涉嫌行賄陳聰德。