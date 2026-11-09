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黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

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男積欠交通罰鍰等共249筆逾10萬元 執行署扣押車輛及應收帳款

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

48歲黃姓男子積欠交通罰鍰、使用牌照稅及高速公路通行費等共249筆，合計10萬8357元，遭移送行政執行署台南分署強制執行；執行人員查出他經營的商號有車輛及應收帳款，將車輛辦理禁止異動，並扣押應收帳款，黃收到執行文書後，立即申請分期償還。

台南分署指出，黃姓男子去年駕駛自用小客車，因未依限期參加定期檢驗、未依規定繳交通行費、超速、直行車占用最內側轉彎專用車道、未依規定使用方向燈，以及行駛高速公路時駕駛、前座或後座乘客未依規定繫安全帶等，遭台南市交通局裁處158筆交通違規罰單，合計7萬4800元。

黃另積欠2017、2018及2024年度使用牌照稅、2024年高速公路通行費及違反公路法罰鍰，連同交通違規罰單共249筆，應繳金額10萬8357元，先後移送台南分署執行。

台南分署表示，執行人員今年8月收案後，查得黃經營的商號名下有車輛，另有應收帳款可供執行，分別函請監理單位將車輛辦理禁止異動，並核發執行命令扣押商號應收帳款，促使黃近期出面申請分期繳納。

台南分署指出，將依行政執行署規劃的「交通專案」，加強執行使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰等欠款，提醒民眾勿心存僥倖；若有經濟困難，無法一次清償，可檢具相關證明申請分期繳納，拒不繳納者將依法強制執行。

48歲黃姓男子積欠交通罰鍰、使用牌照稅及高速公路通行費等共249筆，合計10萬8357元，遭移送行政執行署台南分署強制執行。圖／台南分署提供
48歲黃姓男子積欠交通罰鍰、使用牌照稅及高速公路通行費等共249筆，合計10萬8357元，遭移送行政執行署台南分署強制執行。圖／台南分署提供

應收帳款 台南 牌照稅

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