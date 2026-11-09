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法務部長鄭銘謙：選前最後階段關注現金買票 深偽影音及選舉暴力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南地檢署今天召開選舉查察分區座談會，公布截至11月6日已分立「選他案」276件、「選偵案」82件；法務部鄭銘謙提醒，選前最後階段應持續關注現金買票、深偽影音及選舉暴力，最高檢察署代理檢察總長徐錫祥也要求集中量能查察現金賄選，並注意程序合法及當事人權利。

地方公職人員選舉將於本月28日投票，南檢今天上午10時舉行座談會，由檢察長鍾和憲主持，召集台南地區警察、調查、廉政及移民等機關，針對賄選風險選區、查察部署、具體成果及反賄選宣導交換意見。

南檢指出，這次討論涵蓋嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾、阻斷境外勢力介選等四大重點，透過檢、警、調、廉、移跨機關協調，強化選前查察；鄭銘謙肯定台南查察團隊的合作及查賄成果，尤其境外勢力介選案件偵辦與反賄選宣導。

鄭銘謙提醒，選前應持續防範現金買票、深偽影音及選舉暴力，發現情況須即時因應；徐錫祥表示，選舉查察執行及新聞發布均受矚目，應注意程序合法性與當事人權利，選前倒數階段，偵辦團隊應集中量能鎖定現金賄選，針對假訊息及深偽影音，依最高檢所訂處理流程，迅速下架、澄清。

高檢署檢察長張斗輝提醒，應加強受理檢舉人員的專業訓練，讓蒐集的情資更精準有效，並強化選前治安維護；如遇突發群眾事件或投開票所紛爭，應依相關規定妥速處理。高分檢檢察長黃玉垣指出，選前須注意現金買票與賭盤風險升高，嚴防暴力干擾，即時澄清不實訊息，也應留意後續提起當選無效之訴的相關要件。

法務部檢察司副司長高一書表示，各單位須遵守客觀中立、偵查不公開及法定程序，相似案件的偵查作為與強制處分，應採一致且符合比例原則的作法，避免爭議；另須注意訊問錄音錄影的證據能力，確認原住民與新住民的通譯需求，並加強買票對價關係蒐證，留意當選無效之訴的提起期限。

鍾和憲表示，南檢截至11月6日已分立「選他案」276件、「選偵案」82件，對具體情資均積極查證、依法偵辦，將持續統合轄內司法警察機關，防堵金錢、暴力、賭盤、深偽假訊息及境外勢力等不法干擾，確保選舉平順公正。

今天包括廉政署長謝名冠、調查局長陳白立、警政署長張榮興、移民署長林宏恩、台南市調處長高吉川均出席會議，並由南檢選舉查察執行秘書主任檢察官蔡明達、台南市調查處科長吳東原、台南市刑事警察大隊長李宏倫、台南市政風處長張堯星、台南市專勤隊長黃仲傑進行工作報告。

台南地檢署今天召開選舉查察分區座談會，公布截至11月6日已分立「選他案」276件、「選偵案」82件。圖／南檢提供
台南地檢署今天召開選舉查察分區座談會，公布截至11月6日已分立「選他案」276件、「選偵案」82件。圖／南檢提供

台南地檢署今天召開選舉查察分區座談會，公布截至11月6日已分立「選他案」276件、「選偵案」82件。圖／南檢提供
台南地檢署今天召開選舉查察分區座談會，公布截至11月6日已分立「選他案」276件、「選偵案」82件。圖／南檢提供

鄭銘謙 法務部 賄選

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