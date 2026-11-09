快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

聽新聞
0:00 / 0:00

把京華城土地視為孩子！沈慶京不解陳情變行賄 律師安慰：檢察官壞壞

聯合報／ 記者林孟潔謝亞庭／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及助理吳順民。律師吐露，常被沈慶京詢問為何會被認定行賄，她只能安慰沈「檢察官壞壞」。

沈慶京委任律師李玉卿指出，京華城土地對於沈慶京而言「宛如他的孩子一樣」，卻被一次性保障刪除了，試問各位會服氣嗎？

她說，這麼多年過去了，孩子變成了孫子，土地也變成京華城公司所有，但沈還是關愛著這塊土地，且土地賣給了京華城公司，公司本於公司治理做後續處置，「他一個老先生能左右什麼？」

李玉卿表示，若向市府、議員陳情硬要被冠上違背職務的罪名，難道在行政法院處理調解的法官也違背職務？至於4500萬元，就是沈慶京基於與易經大師余雪鴻莫逆之交情緣的公益捐款。

她說，沈慶京常懷疑人生地詢問她，為什麼陳情12萬0284平方公尺土地沒拿回來是行賄，「我也只能回答『檢察官壞壞』安慰他」。李玉卿也勸告檢察官，對於沒有證據的無端指控，要考慮撤回起訴，不要打泥巴戰、浪費司法資源。

京華城案二審開庭，威京集團總裁沈慶京出庭。記者潘俊宏／攝影
京華城案二審開庭，威京集團總裁沈慶京出庭。記者潘俊宏／攝影

沈慶京 京華城 土地 檢察官 律師 應曉薇 柯文哲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

柯文哲京華城案「行收賄組」二審首出庭 沈慶京笑回1句道心酸

應曉薇收賄5250萬二審首出庭 應佳妤：請萬華鄉親相信媽媽沒貪汙

康建生技4死李鴻淵「求逃死」 律師聲請精神鑑定、看評議簿確認一致決

【專家之眼】誰被控像「鴨子」　還須證明自己不是？

相關新聞

把京華城土地視為孩子！沈慶京不解陳情變行賄 律師安慰：檢察官壞壞

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及助理吳順民。律師吐露，常被沈慶京詢問為何會被認定行賄，她只能安慰沈「檢察官壞壞」。

魔鬼復仇！「和牛涮」廚師不滿同事被客訴 送巨量芥末握壽司嗆傷客人

王品集團旗下知名火鍋品牌「和牛涮」板橋店一名陳姓廚師，今年3日17日深夜因不滿店內3名客人對同事提出客訴，疑為替同事出氣，趁著替3人製作和牛握壽司時夾入巨量芥末送上桌，導致林姓及李姓男顧客被芥末嗆傷憤而提告，新北地檢署依傷害罪將這名魔鬼廚師起訴。

柯文哲京華城案開庭...沈慶京否認犯罪 庭上再喊自己是「受害者」

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及助理吳順民。沈慶京向法院表示，他完全否認犯罪，首先本案是京華城公司陳情，不是他陳情，他是親身經歷40年來都市計畫的見證者，也是受害者。

柯文哲京華城案「行收賄組」二審首出庭 沈慶京笑回1句道心酸

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，一審遭重判17年。全案上訴二審，台灣高等法院今首度就貪汙案情著手審理，傳喚威京集團總裁沈慶京、台北市議員應曉薇及助理吳順民；沈下午乘坐豪車現身出庭，面對記者提問身心狀況如何？他只笑著說「不好也只好微笑，因為我習慣微笑」。

核二廠副廠長涉收賄700萬藏迷你倉庫 檢廉追查核一廠採購弊案

台電核一、核二廠再爆弊案，日前因涉貪起訴的核二廠副廠長陳聰德，在擔任修配組經理期間，涉嫌收受3廠商紅包賄款共700多萬元，並藏在迷你倉庫收多易東湖店。檢廉追查發現，呂姓廠商涉嫌以3％利潤找其他業者配合圍標，修配組經理、工程師則涉嫌貪汙圖利、洩漏標案相關內容。

男積欠交通罰鍰等共249筆逾10萬元 執行署扣押車輛及應收帳款

48歲黃姓男子積欠交通罰鍰、使用牌照稅及高速公路通行費等共249筆，合計10萬8357元，遭移送行政執行署台南分署強制執行；執行人員查出他經營的商號有車輛及應收帳款，將車輛辦理禁止異動，並扣押應收帳款，黃收到執行文書後，立即申請分期償還。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。