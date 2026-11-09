把京華城土地視為孩子！沈慶京不解陳情變行賄 律師安慰：檢察官壞壞

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及助理吳順民。律師吐露，常被沈慶京詢問為何會被認定行賄，她只能安慰沈「檢察官壞壞」。

沈慶京委任律師李玉卿指出，京華城土地對於沈慶京而言「宛如他的孩子一樣」，卻被一次性保障刪除了，試問各位會服氣嗎？

她說，這麼多年過去了，孩子變成了孫子，土地也變成京華城公司所有，但沈還是關愛著這塊土地，且土地賣給了京華城公司，公司本於公司治理做後續處置，「他一個老先生能左右什麼？」

李玉卿表示，若向市府、議員陳情硬要被冠上違背職務的罪名，難道在行政法院處理調解的法官也違背職務？至於4500萬元，就是沈慶京基於與易經大師余雪鴻莫逆之交情緣的公益捐款。

她說，沈慶京常懷疑人生地詢問她，為什麼陳情12萬0284平方公尺土地沒拿回來是行賄，「我也只能回答『檢察官壞壞』安慰他」。李玉卿也勸告檢察官，對於沒有證據的無端指控，要考慮撤回起訴，不要打泥巴戰、浪費司法資源。