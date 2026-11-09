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魔鬼復仇！「和牛涮」廚師不滿同事被客訴 送巨量芥末握壽司嗆傷客人

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

王品集團旗下知名火鍋品牌「和牛涮」板橋店一名陳姓廚師，今年3日17日深夜因不滿店內3名客人對同事提出客訴，疑為替同事出氣，趁著替3人製作和牛握壽司時夾入巨量芥末送上桌，導致林姓及李姓男顧客被芥末嗆傷憤而提告，新北地檢署依傷害罪將這名魔鬼廚師起訴。

起訴指出，林男、李男與另名吳姓女友人案發日深夜前往該間和牛涮用餐，過程中對店內其他同仁提出客訴，讓陳男相當不滿。陳男於是在同日23時55分許，利用製作給3人的和牛握壽司時，在壽司醋飯上塗滿大量芥末，再由不知情外場人員送給3人食用。

林、李2男因握壽司上方有牛肉片覆蓋，使人難以察覺，一口吃下壽司後，立刻被藏在其中的巨量芥末嗆傷，經就醫診治後，林因此受有急性胃炎、過敏性蕁麻疹、喉嚨痛等傷害；李男則受有急性胃炎、喉嚨痛等傷害。

陳男替同事強出頭惹禍，到案後坦承不諱，事後已離職。據悉，和牛涮事後另行與賠償林、李2人雙方和解，但陳男直到最後仍未獲2人原諒，雙方無法達成一定條件的和解。

王品集團旗下品牌「和牛涮」板橋店一名陳姓廚師，因不滿客人對同事提出客訴，竟趁著替客人製作和牛握壽司時夾入巨量芥末送上桌，導致林姓及李性男顧客被芥末嗆傷，新北檢依傷害罪嫌將這名魔鬼廚師起訴。聯合報系資料照
王品集團旗下品牌「和牛涮」板橋店一名陳姓廚師，因不滿客人對同事提出客訴，竟趁著替客人製作和牛握壽司時夾入巨量芥末送上桌，導致林姓及李性男顧客被芥末嗆傷，新北檢依傷害罪嫌將這名魔鬼廚師起訴。聯合報系資料照

壽司 客訴 同事

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