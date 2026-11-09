柯文哲京華城案開庭...沈慶京否認犯罪 庭上再喊自己是「受害者」

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，柯等7名被告與檢察官上訴，台灣高等法院今開庭審理，傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及助理吳順民。沈慶京向法院表示，他完全否認犯罪，首先本案是京華城公司陳情，不是他陳情，他是親身經歷40年來都市計畫的見證者，也是受害者。

他說，1991年北市府在沒有捐地法令的情況下，強迫京華城捐地三成約2400坪、市價240億元以上的土地後，在都市計畫明文記載，保障基準的樓地板面積為12萬284平方公尺，也就是後來京華城蓋球體建築樓地板面積11萬1919平方公尺，也就是容積率678.91%。

沈慶京指出，京華城不只捐地2400坪土地，北市府再要求京華城公司幫基地西北側小地主們代捐地600平方公尺、還有捐款2.2億元給北市府幫忙蓋偶戲博物館，京華城公司付出這麼大的代價，皆是為了履行都市計畫。

他說，都市計畫具有法規效力，京華城公司必須遵守，然而北市府事後卻悍然不遵守，2018年在柯市府副市長林欽榮主持都委會，刪除京華城公司捐地後受保障的樓地板面積12萬0284平方公尺，京華城公司受到市府的不當傷害，只能依法提出行政訴訟和陳情，這是人民合法爭取權利的方式。

沈慶京指出，至於後來京華城公司依照都市計畫法第24條申請容積獎勵，他不清楚也不認同，檢察官卻認為他有犯罪動機。他說，向北市府陳情的是京華城公司，向應曉薇陳情的也是京華城公司，他不是京華城公司最大的股東，京華城公司有很多外部上市公司股東，有專業經理人、董事會、股東會的決策，一審判決不附任何理由就說他對京華城公司有實質掌控及最終決定權，判處有罪，「我無法心服」。

關於4500萬元，沈慶京說是公益捐款，不是賄款，4500萬是捐款給五個協會，不是捐給應曉薇，支票的抬頭寫的很清楚，都是協會。

他說，他年輕時候家裡窮，也混過幫派，做過更生人，知道更生人和走錯路的孩子若不好好輔導，會造成更大的社會危害，應曉薇和余雪鴻老師安排他到全國少年觀護所和監所演講，那段時期威京集團受亞洲金融風暴影響，忙於紓困，他仍會抽出時間去，他會支持協會就是為了公益，是為了兌現曾經答應余雪鴻老師的承諾，與京華城毫無關係。

沈慶京也說其他捐款是無稽之談，他不清楚，中工、中石化是獨立的公司，它們持有京華城公司股份，不等於他個人持有。一審不能用集團主席的身分就推定他能夠支配或控制這些公司，一審沒有證據就認定他行賄，他實在不能接受。

高等法院今天下午進行京華城案二審開庭，威京集團主席沈慶京（右）出庭，沈慶京右手明顯可見點滴針孔。記者潘俊宏／攝影