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柯文哲京華城案「行收賄組」二審首出庭 沈慶京笑回1句道心酸

聯合報／ 記者謝亞庭林孟潔／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲京華城案，一審遭重判17年。全案上訴二審，台灣高等法院今首度就貪汙案情著手審理，傳喚威京集團總裁沈慶京、台北市議員應曉薇及助理吳順民；沈下午乘坐豪車現身出庭，面對記者提問身心狀況如何？他只笑著說「不好也只好微笑，因為我習慣微笑」。

高院先前審理柯文哲政治獻金案，今首度觸及京華城案涉貪汙重罪案情。一審認定，沈慶京分別對柯行賄「前金」210萬元、對應曉薇行賄5250萬元事證明確，依貪汙治罪條例等罪處沈10年、應15年6月徒刑；至於吳順民因罪嫌不足，成全案唯二無罪脫身被告。

檢方指控，威京集團旗下京華城公司欲改建「京華城購物中心」，2018年經監察院糾正北市府，認定京華城容積率為560%，同時刪除保障樓地板面積規定。

沈慶京不服允建樓地板面積被刪，各向柯文哲、應曉薇行賄1710萬元、5250萬元，並在柯、應等人協助施壓下，使未達都更年限的京華城「準用」都市更新條例容積獎勵項目，違法循都市計畫法提出細部計畫變更獲取20%容獎，換算不法利益逾121億元。

檢方調查，沈慶京2010年間指示鼎越開發前董事長朱亞虎等人，將210萬元匯款至柯文哲所掌控的民眾黨帳戶，另於2022年間傳訊感謝柯協助京華廣場建照，力邀柯赴動土典禮剪綵，並命助理提領現金1600萬元。

就在柯文哲出席的14天後，由柯記載的EXCEL檔案「工作簿」中，載有一列「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」文字，兩者時間點密切。

檢方也認定，沈慶京與應曉薇為多年好友，他同樣向應曉薇及助理吳順民行賄5250萬元、363萬5484元，應、吳2人因此為京華城案陳情、施壓北市府公務員。

京華城案二審開庭，威京集團總裁沈慶京出庭。記者潘俊宏／攝影
京華城案二審開庭，威京集團總裁沈慶京出庭。記者潘俊宏／攝影

柯文哲 沈慶京 京華城案 收賄 應曉薇 政治獻金案

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