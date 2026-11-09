應曉薇收賄5250萬二審首出庭 應佳妤：請萬華鄉親相信媽媽沒貪汙

北市議員應曉薇（中）涉貪5250萬一審遭判刑15年6月，今在女兒應佳妤（右）、應佳伶（左）陪同下二審出庭。記者謝亞庭／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，一審遭重判17年，另台北市議員應曉薇涉收賄5250萬元，也遭判刑15年6月。全案上訴二審，台灣高等法院今開庭審理，應在2名女兒陪伴下出庭，微笑不語；代母出征的應佳妤則表示，母親16年來幫助過很多選民，請求萬華民眾相信媽媽沒有貪汙。

應佳妤表示，今天是媽媽二審第一次開庭，這2年多來她們母女3人過得都很不容易，還要遭受網路上很多惡意、抹黑的不實言論，但是她們都承受下來了，也將這些轉換成前進的動力。

應佳妤指出，必須說這個案件的源頭源自於「某人」及民進黨政府針對柯文哲的政治迫害及司法追殺，進而拖累到母親。

應佳妤說，「16年來媽媽盡心盡力地照顧每一個弱勢家庭，還有清寒學生，也義賣高麗菜幫助農民、推動敬老禮金，幫助過很多很多的人」，她想要請萬華的鄉親相信媽媽沒有貪汙，也沒有收賄。

應佳妤最後也喊話，懇求二審法官查明真相。她直言，一審還有太多太多的證據及證詞有待釐清，拜託二審能夠重新審視，還母親一個公道。

至於應曉薇本人則依偎在女兒身邊，庭前未受訪，微笑不語。