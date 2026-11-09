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25萬賭債惹殺機！水泥工持藍波刀狠殺債主44刀慘死車內 判關14年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/水泥' rel='水泥' data-rel='/2/245470' class='tag'><strong>水泥</strong></a>工簡維平無力償還積欠邱姓男子的<a href='/search/tagging/2/債務' rel='債務' data-rel='/2/103687' class='tag'><strong>債務</strong></a>，談判時拿藍波刀刺邱44刀奪命。圖／民眾提供
水泥工簡維平無力償還積欠邱姓男子的債務，談判時拿藍波刀刺邱44刀奪命。圖／民眾提供

水泥工簡維平無力償還積欠邱姓男子的債務，竟在談判時拿藍波刀狂刺邱44刀奪命，一、二審認為簡手段殘忍、犯後無悔意，依殺人罪判刑14年，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

簡維平2024年間就曾因積欠邱債務，不堪高額利息負擔，由父親出面代為清償。不料，簡未記取教訓，去年過年期間跟隨邱前往賭博，欠下25萬元，因邱多次催討並揚言要到簡家中討債，簡在壓力下萌生殺機。

簡2025年4月7日晚間，佯稱要清償借款卻暗藏凶器，約邱在冬山鄉武淵村國道5號高架橋下空地見面，雙方抵達現場後，簡持平日置於車內的藍波刀下車，並坐進邱車輛的右前座。

談判過程中，雙方一言不合，簡突持刀朝邱的胸頸、腹背及臀部猛刺，造成邱全身受有44處穿刺傷，傷及心臟與右肺，因出血性休克慘死車內。邱因與家人失聯，妻女報警協尋，警方4月9日中午在橋下空地發現邱的座車，赫然發現邱陳屍後座，死狀淒慘，脖子幾乎被斷開。

警方循線逮捕簡，檢方依殺人罪起訴，一審宜蘭地方法院國民法官庭認為簡揮刺人體要害44刀，手段極其凶殘，剝奪被害人生命，造成家屬痛失至親，且犯後未顯悔意，未能與家屬達成和解或賠償，考量他沒有前科等，判決14年徒刑。

檢方針對量刑上訴，二審認為一審已經詳細斟酌量刑各項因素，難認有不當或違法之處，合議庭認一審已將簡的犯罪手段、情節、所生損害、犯後態度及雙方未達成和解、尚未賠償損害等，納入量刑考量，並無違反比例及平等原則，也沒有明顯逾越或濫用裁量不當，駁回上訴。

案經上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

水泥 討債 賭博 殺人 債務

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