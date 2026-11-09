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百人LINE群組喊捐11萬又拜票！嘉義村長候選人涉賄選成首件起訴案

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣義竹鄉何姓村長候選人涉嫌在百人LINE群組公開承諾贊助地方宮廟11萬元進香陣頭費用，隨後又貼出印有自己姓名及「真誠懇託」字樣的競選打火機照片，遭檢方認定假借捐助名義爭取選票。嘉義地檢署依違反公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴，成為嘉檢偵辦2026年地方公職人員選舉賄選案件的首件起訴案。

起訴書記載，43歲何姓男子投入嘉義縣義竹鄉新富村長選舉，今年6月15日晚間，在「社區發展協會」LINE群組張貼訊息，宣布贊助地方宮廟2027年5月29日前往南鯤鯓代天府進香遶境，包括橫旗金釵2人費用1萬5000元、女子三通鼓13人組費用9萬5000元，合計11萬元。

何男貼出贊助訊息後，緊接著上傳印有「村長參選人何某某真誠懇託」及服務電話的競選打火機照片。由於群組約有115至119名成員，多數具有該村村長選舉投票權，檢方認為，何男藉由高額贊助尋求選票支持。

不過，何男的熱心贊助卻讓廟方感到意外。宮廟主任委員發現訊息後，立即在群組回覆，表示廟方尚未決定隔年進香日期，要求何男不要擅自決定。何男數日後才將贊助訊息收回。

何男接受警方詢問時，曾坦承訊息意思就是贊助廟宇11萬元，拜託群組內有投票權的人投票給他，但在檢方偵查時改口，辯稱發布訊息時尚未決定參選，只是希望廟宇遶境活動熱鬧，與選舉無關。

檢方調查發現，何男過去未曾高額贊助該宮廟進香活動，去年甚至沒有贊助紀錄，今年也僅贊助吉普車約5000元，卻突然承諾負擔11萬元陣頭費用。加上贊助訊息與競選文宣緊接發布，認定具有爭取選票的對價關係。

檢方表示，賄選罪不以完成候選人登記或實際交付款項為必要，只要行求賄選意思已傳達對方，即可能構成犯罪。何男雖於9月2日才正式登記參選，仍不影響先前行為的法律認定，依法提起公訴，全案尚待法院審理。

嘉義地檢署偵辦2026年地方公職人員選舉首件賄選起訴案，何姓村長候選人涉嫌以贊助宮廟11萬元進香費用爭取選票，遭檢方依法起訴。聯合報系資料照
嘉義地檢署偵辦2026年地方公職人員選舉首件賄選起訴案，何姓村長候選人涉嫌以贊助宮廟11萬元進香費用爭取選票，遭檢方依法起訴。聯合報系資料照

嘉義 群組 賄選 LINE

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