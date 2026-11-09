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社維法移送吸強力膠法官裁定不罰：警察只能證明攜帶
劉姓男子被警察查獲口袋中有內含強力膠的塑膠袋1袋，警方調查，劉曾有吸食強力膠的紀錄，依社會秩序維護法將劉移送法辦；台北地院審查認為，不能因劉有前案紀錄，即認定他再犯，裁定劉不罰。可抗告。
社維法規定，吸食或施打煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品者，可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。
依台北市警察局松山分局移送指出，劉2026年9月5日15時經警查獲他的隨身包包內有第四級管制藥品外，左邊口袋中尚有內含強力膠的塑膠袋1袋，警方認為，劉之前有多次吸食強力膠的違序行為，涉嫌違反社會秩序維護法吸食煙毒或麻醉藥品以外之迷幻物品，請法院裁罰。
劉姓男子被捕時向警方辯稱，他以前雖有吸食強力膠的習慣，但後來有去松德醫院治療，目前已戒掉了，否認再次吸食。
法官審查認為，依警方移送的證據，只能證明劉攜帶強力膠，但無從證明吸食，不能因為劉2021年間曾有吸食強力膠的紀錄，就認定他再次吸食，裁定劉不罰。
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