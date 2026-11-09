快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣微軟認了AI裁員！爆非法資遣女業務 法院1理由判還百萬薪水

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

台灣<a href='/search/tagging/2/微軟' rel='微軟' data-rel='/2/104177' class='tag'><strong>微軟</strong></a>爆非法解僱黃姓女業務，北院一審判吐還<a href='/search/tagging/2/薪水' rel='薪水' data-rel='/2/128002' class='tag'><strong>薪水</strong></a>至少7月薪水116萬餘元。路透
台灣微軟爆非法解僱黃姓女業務，北院一審判吐還薪水至少7月薪水116萬餘元。路透

台灣微軟因應AI浪潮裁減人力，去年8月單方面解僱一名黃姓女業務，挨告請求確認僱傭關係存在，並要求至復職前按月給付月薪16萬餘元。台北地院審理，認為微軟沒有透過教育訓練或輔導替黃女安排轉職，未盡安置義務，屬非法解僱，一審判黃女勝訴，公司應吐還至少7月薪水116萬餘元。

黃女主張，她從2019年5月20日起於微軟擔任業務經理（Account Executive，簡稱AE），專職客戶經營，月薪加計伙食津貼領有16萬6500元，卻在2025年7月2日無預警遭公司單方面解僱，最後工作日為同年8月6日。

黃女痛訴，離職前她一再請求微軟履行安置義務，卻遭置之不理；過程中，微軟人資也僅不斷寄信稱「公司迄今並無覓得適合安置您的職位」、「深感遺憾」等，但同一時間仍不斷招募新人到職，未安排她轉職。

黃女表示，美國微軟集團是國際知名大企業，公司身為集團一員，雖有業務精簡情事，但資遣前未主動安排轉職機會，有違勞動基準法的安置義務，屬違法解僱，認為雙方僱傭關係仍然存在，公司須按月給薪並發放微軟獎勵股票4股、業績獎金28萬9000元。

微軟則辯稱，因應旗下研發的AI工具Copilot能協助處理資料分析、銷售及客戶服務等工作，需要的業務人力確實減少。公司為提高營運效率，進而調整銷售部門的人力配置，符合勞基法「業務性質變更，有減少勞工必要」要件。

微軟指出，黃女任職公司6年均未升職，其中3年表現不甚理想，2024年度考績甚至沒有達標，經公司人力評估加上未尋得可供安置黃女的適當職位，決定終止勞動契約，並給付資遣費88萬6914元，程序合法妥適。

北院審酌，根據黃女部門直屬總經理到庭證稱，微軟總部早在2025年4月就曾透露，因應AI發展擬提高業務負責的客戶數量；同年6月底，主管就收到公司須裁撤1名AE的通知，考量到黃女連2年績效考核墊底，最終決議資遣黃女。

北院指出，微軟因應AI技術及業務模式轉變而縮減AE人力，確實有因業務性質變更而有減少勞工的必要，但依據勞基法規定，解僱勞工應為雇主的「最後手段」，雇主若可利用組織內調職、再教育等方式達到經營目的，仍應迴避解聘。

北院調查，微軟在解僱黃女同期，曾有其他組別的業務職缺釋出，公司卻單純以「希望具直接產業經驗」為由，未透過教育訓練或輔導，付出任何讓黃女轉任的努力。況且，有不同組別AE轉任成功並適應良好的前例，公司仍未盡安置義務，事證明確。

北院認為，微軟公司僅憑特定印象、未瞭解黃女工作背景經歷，也無提供任何再教育及訓練，即排除可能的工作選項，更未積極、確實地替黃女尋覓合適職缺，屬非法解僱，一審判雙方僱傭關係存在，公司須至黃女復職前按月給付16萬6500元薪資，部分款項可從資遣費扣抵。

至於黃女請求公司給付獎勵股票4股、績效獎金，北院認為，由於前者為美國微軟發放，後者也非固定給付，黃女未能證明必然取得相關獎酬，此部分判決駁回。仍可上訴。

微軟 裁員 資遣 AI 薪水

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

面試過程超順利！主管、人資卻接連問1事 過來人急勸：千萬別去

黃仁勳風波連環爆！輝達晶片銷中疑點重重 紐時查訪驚見空殼公司

未給足最低工資累犯加罰上市櫃公司5萬元起跳 勞動部新制明年元旦上路

【專家之眼】黃仁勳的桃色風暴 揭開AI霸權的國安危機

相關新聞

康建生技4死李鴻淵「求逃死」 律師聲請精神鑑定、看評議簿確認一致決

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡。李已被判處一個無期徒刑定讞，更一審再判處3個死刑，最高法院今首度開庭行準備程序，李的律師聲請調閱評議簿確認是否一致決，另希望再做精神鑑定，但告訴代理人斥浪費司法資源。

台灣微軟認了AI裁員！爆非法資遣女業務 法院1理由判還百萬薪水

台灣微軟因應AI浪潮裁減人力，去年8月單方面解僱一名黃姓女業務，挨告請求確認僱傭關係存在，並要求至復職前按月給付月薪16萬餘元。台北地院審理，認為微軟沒有透過教育訓練或輔導替黃女安排轉職，未盡安置義務，屬非法解僱，一審判黃女勝訴，公司應吐還至少7月薪水116萬餘元。

天道盟「鐵霸」妹夫遭囚禁、毆打骨折 萬華同理家族4人起訴

天道盟太陽會大老、同時也是天道盟現任盟主「鐵霸」的親妹夫劉川園，因介入處理1筆700萬元的網路現金版糾紛，遭「萬華同理家族」成員強行帶往洗車場囚禁、毆打致骨折。檢警循線追查，莊惟揚等4人分別涉刑法三人以上共同犯剝奪他人行動自由、傷害等罪嫌，依法起訴。

百人LINE群組喊捐11萬又拜票！嘉義村長候選人涉賄選成首件起訴案

嘉義縣義竹鄉何姓村長候選人涉嫌在百人LINE群組公開承諾贊助地方宮廟11萬元進香陣頭費用，隨後又貼出印有自己姓名及「真誠懇託」字樣的競選打火機照片，遭檢方認定假借捐助名義爭取選票。嘉義地檢署依違反公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴，成為嘉檢偵辦2026年地方公職人員選舉賄選案件的首件起訴案。

社維法移送吸強力膠法官裁定不罰：警察只能證明攜帶

劉姓男子被警察查獲口袋中有內含強力膠的塑膠袋1袋，警方調查，劉曾有吸食強力膠的紀錄，依社會秩序維護法將劉移送法辦；台北地院審查認為，不能因劉有前案紀錄，即認定他再犯，裁定劉不罰。可抗告。

康建生技4死命案／死者丈夫淚求判李鴻淵死刑 「兒子天天哭著找媽媽」

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡。李已被判處一個無期徒刑定讞，更一審再判處3個死刑，最高法院今首度開庭行準備程序，死者張姓女會計的林姓丈夫庭上忍不住哭泣，向法院表示，案發當時小兒子才5歲，天天哭著找媽媽，如今已經9歲仍時不時掉眼淚，他詢問「是不是在想媽媽」，兒子才點點頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。