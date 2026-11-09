台灣微軟認了AI裁員！爆非法資遣女業務 法院1理由判還百萬薪水

台灣微軟爆非法解僱黃姓女業務，北院一審判吐還薪水至少7月薪水116萬餘元。路透

台灣微軟因應AI浪潮裁減人力，去年8月單方面解僱一名黃姓女業務，挨告請求確認僱傭關係存在，並要求至復職前按月給付月薪16萬餘元。台北地院審理，認為微軟沒有透過教育訓練或輔導替黃女安排轉職，未盡安置義務，屬非法解僱，一審判黃女勝訴，公司應吐還至少7月薪水116萬餘元。

黃女主張，她從2019年5月20日起於微軟擔任業務經理（Account Executive，簡稱AE），專職客戶經營，月薪加計伙食津貼領有16萬6500元，卻在2025年7月2日無預警遭公司單方面解僱，最後工作日為同年8月6日。

黃女痛訴，離職前她一再請求微軟履行安置義務，卻遭置之不理；過程中，微軟人資也僅不斷寄信稱「公司迄今並無覓得適合安置您的職位」、「深感遺憾」等，但同一時間仍不斷招募新人到職，未安排她轉職。

黃女表示，美國微軟集團是國際知名大企業，公司身為集團一員，雖有業務精簡情事，但資遣前未主動安排轉職機會，有違勞動基準法的安置義務，屬違法解僱，認為雙方僱傭關係仍然存在，公司須按月給薪並發放微軟獎勵股票4股、業績獎金28萬9000元。

微軟則辯稱，因應旗下研發的AI工具Copilot能協助處理資料分析、銷售及客戶服務等工作，需要的業務人力確實減少。公司為提高營運效率，進而調整銷售部門的人力配置，符合勞基法「業務性質變更，有減少勞工必要」要件。

微軟指出，黃女任職公司6年均未升職，其中3年表現不甚理想，2024年度考績甚至沒有達標，經公司人力評估加上未尋得可供安置黃女的適當職位，決定終止勞動契約，並給付資遣費88萬6914元，程序合法妥適。

北院審酌，根據黃女部門直屬總經理到庭證稱，微軟總部早在2025年4月就曾透露，因應AI發展擬提高業務負責的客戶數量；同年6月底，主管就收到公司須裁撤1名AE的通知，考量到黃女連2年績效考核墊底，最終決議資遣黃女。

北院指出，微軟因應AI技術及業務模式轉變而縮減AE人力，確實有因業務性質變更而有減少勞工的必要，但依據勞基法規定，解僱勞工應為雇主的「最後手段」，雇主若可利用組織內調職、再教育等方式達到經營目的，仍應迴避解聘。

北院調查，微軟在解僱黃女同期，曾有其他組別的業務職缺釋出，公司卻單純以「希望具直接產業經驗」為由，未透過教育訓練或輔導，付出任何讓黃女轉任的努力。況且，有不同組別AE轉任成功並適應良好的前例，公司仍未盡安置義務，事證明確。

北院認為，微軟公司僅憑特定印象、未瞭解黃女工作背景經歷，也無提供任何再教育及訓練，即排除可能的工作選項，更未積極、確實地替黃女尋覓合適職缺，屬非法解僱，一審判雙方僱傭關係存在，公司須至黃女復職前按月給付16萬6500元薪資，部分款項可從資遣費扣抵。

至於黃女請求公司給付獎勵股票4股、績效獎金，北院認為，由於前者為美國微軟發放，後者也非固定給付，黃女未能證明必然取得相關獎酬，此部分判決駁回。仍可上訴。