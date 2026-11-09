康建生技4死命案／死者丈夫淚求判李鴻淵死刑 「兒子天天哭著找媽媽」

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺造成四死一重傷，最高法院今天開庭審理，被害者家屬劉偉華（左）、林恕錩（右）出庭。記者潘俊宏／攝影

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡。李已被判處一個無期徒刑定讞，更一審再判處3個死刑，最高法院今首度開庭行準備程序，死者張姓女會計的林姓丈夫庭上忍不住哭泣，向法院表示，案發當時小兒子才5歲，天天哭著找媽媽，如今已經9歲仍時不時掉眼淚，他詢問「是不是在想媽媽」，兒子才點點頭。

他說，他只跟兒子說媽媽是因為意外走的，不敢說媽媽是被壞人從後面開槍爆頭殺死的，擔心影響小孩人格發展，希望法院速審速決判李鴻淵死刑，不要再讓他們心裡飽受煎熬。

死者劉姓園藝課長的女兒也說，表示希望法院能速審速決，趕快讓案子結束，讓他們能重新過生活。她於庭外受訪也說，不希望其他台灣人民遭遇同樣不幸遇害。

賴敏男兒子賴彥合委由律師魏憶龍發聲明指出，此次家父及家族成員遭李鴻淵殘忍殺害，手段十分凶殘，致四死一重傷，聳人聽聞，他和家族成員除深感痛心之外，為免社會失序，暴戾之氣日增，呼籲司法應有效實踐正義，對李處以極刑，以安定人心，維持社會秩序，保護善良大眾。

李鴻淵2013年曾任職康建生技公司，認為被前雇主、同事等人欺負，且他因失業、與妻子失和而心情不佳，2022年7月14日持3把槍闖入公司工寮，先用手銬控制賴的胞弟、劉姓課長，再開槍射殺兩人。

李鴻淵事後騎車到公司，先將廠長等人關進廁所，再尾隨賴的女兒進入辦公室，李抵住賴女前額開槍，一旁的張姓女會計也被槍擊，兩人當場死亡；賴敏男聽到槍聲，目睹李殺害張女，轉身逃跑時連中兩槍倒地，李誤以為賴死亡，騎車逃逸，藏匿於台中友人的養生會館，隔天遭逮。