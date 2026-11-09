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天道盟「鐵霸」妹夫遭囚禁、毆打骨折 萬華同理家族4人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警方尋獲擄走<a href='/search/tagging/2/天道盟' rel='天道盟' data-rel='/2/240753' class='tag'><strong>天道盟</strong></a>盟主妹夫劉川園的作案車輛，並拖吊回台北市文山二警分局。記者廖炳棋/翻攝
台北市警方尋獲擄走天道盟盟主妹夫劉川園的作案車輛，並拖吊回台北市文山二警分局。記者廖炳棋/翻攝
天道盟太陽會大老、同時也是天道盟現任盟主「鐵霸」的親妹夫劉川園，因介入處理1筆700萬元的網路現金版糾紛，遭「萬華同理家族」成員強行帶往洗車場囚禁、毆打致骨折。檢警循線追查，莊惟揚等4人分別涉刑法三人以上共同犯剝奪他人行動自由、傷害等罪嫌，依法起訴。

起訴指出，莊惟揚和劉川園衍生糾紛，今年1月22日凌晨涉嫌在謝宜宏經營的「震威企業社」謀劃犯罪計畫，當日下午3時許，由楊致辰、胡治也、駱睿辰（發布通緝）、鄭傑宇4人1車在劉川園住家地下停車場，將劉強押上車、頭罩套住蒙蔽雙眼、反銬雙手載往萬華一處洗車場。

檢方查出，莊惟揚涉嫌透過手機和劉談判，但談判破局，楊涉嫌持棍棒毆打劉，致左髕骨骨折，直至1月24日凌晨2時許，楊、胡、駱接受指令逃離現場。鄭則在同日晚上5時許開車到關西服務區棄置車輛，改搭租賃車回洗車場接楊3人離開；受傷的劉最後打電話給親友帶他離開洗車場，並自行就醫、報警。

據悉，劉川園的小弟「十九」與萬華同理家族成員合資經營賭場，但最後拆夥，雙方有一筆700萬元的財物損失，劉介入替「十九」處理，「同理家族」認為吃虧，表示「十九」應該要負擔一半350萬元。莊到案後坦承和劉有金錢糾紛，指示楊等人教訓劉。 

另，萬華同理家族之首謝宜宏被控糾集成員作案，與莊在汽車旅館遠端指揮洗車場內成員要求劉交付350萬元贖金、下令成員逃離現場等；成員涉藏匿人犯、參與犯罪組織等。

謝宜宏否認犯行，沒有指示楊等人擄走劉，不到知道他們為何出境，也沒有協助藏匿人犯。檢方從手機對話內容，未發現有發起、操縱、主持犯罪組織的客觀犯行，且作案成員的供述也難認定謝涉傷害、私刑拘禁，謝及成員等6人獲不起訴處分。

天道盟 萬華 骨折 通緝

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