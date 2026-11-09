康建生技4死李鴻淵「求逃死」 律師聲請精神鑑定、看評議簿確認一致決

康建生技公司前員工李鴻淵4年前闖入前東家，槍擊負責人賴敏男等5人。聯合報系資料照

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡。李已被判處一個無期徒刑定讞，更一審再判處3個死刑，最高法院今首度開庭行準備程序，李的律師聲請調閱評議簿確認是否一致決，另希望再做精神鑑定，但告訴代理人斥浪費司法資源。

李鴻淵委任律師提出九項爭點，並以憲法法庭113年憲判字第8號死刑判決為理由，欲調查歷審法院是否均有「一致決」而調閱評議簿，聲請對李鴻淵精神鑑定，主張李有精神疾病而應減刑，另也聲請向台大法律學系教授謝煜偉等人法律鑑定。

檢察官林麗瑩、唐仲慶則認為，歷審判決均已被撤銷改判，等同於不存在，如今存在的是更一審判決，律師欲調閱歷審評議紀錄沒有理由，另指辯護人上訴理由空泛。

告訴代理人也替被害人家屬發聲，李鴻淵犯行確實符合「最嚴重的罪行」，李朝被害人頭部開槍、犯案前試測，顯見有殺人故意，一槍斃命手段凶殘，且第五人被開兩槍重傷，顯見李的犯意是要殺5個人，造成5個家庭重創。被害人家屬今是首次出庭，先前開庭都不敢出席，因連聽到李的聲音都會膽戰心驚。

告代指出，殺一個人和連續殺三個人程度不一樣，況且李鴻淵犯後還英雄式稱「報仇了」，若讓他留在世上，對社會是何等恐怖？連續殺4個人若不判死，不符合人民法感情，且李的律師聲請再次精神鑑定浪費司法資源。

另外，告代也說，遲來的正義不是正義，本案檢方起訴至今已經鈔過1500天，家屬面臨的痛苦無法想像，李鴻淵有律師辯護一心想免死、脫死，4條人命的機會又在哪裡，只能在天上看人權法院如何判決。

李鴻淵2013年曾任職康建生技公司，認為被前雇主、同事等人欺負，且他因失業、與妻子失和而心情不佳，2022年7月14日持3把槍闖入公司工寮，先用手銬控制賴的胞弟、劉姓課長，再開槍射殺兩人。

李鴻淵事後騎車到公司，先將廠長等人關進廁所，再尾隨賴的女兒進入辦公室，李抵住賴女前額開槍，一旁的張姓女會計也被槍擊，兩人當場死亡；賴敏男聽到槍聲，目睹李殺害張女，轉身逃跑時連中兩槍倒地，李誤以為賴死亡，騎車逃逸，藏匿於台中友人的養生會館，隔天遭逮。

一審依殺人罪判李一個無期徒刑、三個死刑，槍擊賴敏男重傷部分判刑13年、持有改造手槍分判6年、8年徒刑，併科罰金35萬元，合併應執行死刑、褫奪公權終身。

二審認為李以「行刑式手法」殺人、手段凶殘，已達聯合國兩公約「情節最重大之罪」，仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金卅五萬元。案件上訴期間，憲法法庭宣示死刑判決。

最高法院待憲法法庭判決期間，先行依兩個非法持有非制式手槍罪各判李鴻淵6年、8年，剝奪他人行動自由罪判刑1年，槍殺賴敏男則依殺人未遂罪判刑13年，槍殺賴的胞弟依殺人罪判處無期徒刑確定。憲法法庭判決後，最高法院將三個殺人罪判死刑部分，撤銷發回更審。

台中高分院更一審認定李以「行刑式槍決」奪去多人生命，該當於憲法法庭死刑判決「個案犯罪情節最嚴重」的情形，判死罪責相當，今年6月一致決仍判處3個死刑、褫奪公權終身。