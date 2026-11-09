彰化鄉長參選人拜訪村長參選人送茶葉 涉違選罷法遭起訴

彰化一名賴姓鄉長參選人涉嫌於今年7月前往一名村長參選人的競選服務處拜訪，期間除發放名片、宣揚參選政見，還交付茶葉，檢方認為此舉涉嫌違反公職人員選舉罷免法行求賄賂罪。彰化地檢署偵查後依法提起公訴。

根據彰化地檢署起訴書，賴姓鄉長參選人為爭取年底選舉順利當選，今年7月26日駕駛自用小貨車，前往一名村長參選人的競選服務處，當面發放名片，宣揚參選政見，並尋求對方在鄉長選舉中投票支持。

起訴書指出，賴男當場交付一盒茶葉，盒內包含2包各2兩裝茶葉，以及1包2兩裝紅茶，檢方認為，賴男藉由交付茶葉，約定對方投票權為一定行使。不過，該名村長參選人並未答應，也無意收受茶葉，賴男行為仍涉及行求賄賂既遂。檢方隨後指揮警方循線查獲，並查扣相關茶葉。

彰檢表示，賴男涉嫌違反公職人員選舉罷免法行求賄賂罪，考量其於偵查中自白犯行，建請法院依法減輕其刑，並宣告褫奪公權及沒收扣案茶葉，全案後續將由法院審理。