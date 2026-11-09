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影／康建生技4死1重傷案最高法院開庭 被害家屬偕律師要求守住正義
男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺造成四死一重傷，兇嫌李鴻淵歷經一審、二審、更一審，皆因手法極其殘暴被法官一致判處死刑。被害者家屬代表劉偉華今天偕律師、生命權平等協會理事長林志豪出庭前表示，希望司法守住正義最後一道防線，正視被害者人權與公平正義。
律師魏憶龍表示，法律人不應用高深的理論一直討論、傷害及折磨被害者家屬，這樣殘忍的手法殺害被害人，如果不用極行判處，而想幫被告脫罪，讓被告脫罪、珍惜被告生命，那當初兇嫌有感受到四條人命還想活下去的慾望嗎？律師團一定幫助被害者家屬伸張正義，讓法官聽見被害者家屬心聲，守住正義最後一道防線。
4年前行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡，更一審判處3個死刑，最高法院今天開庭審理，劉偉華希望法官還給被害者一個公道，別讓逝去親人的血白流，已經天人永隔的家人，這對我們被害人家屬已是判處心靈上無期徒刑。
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