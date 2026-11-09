快訊

勞退提繳率該拉高？學者：再加碼恐讓加薪更難

蔡詩萍、林書煒學霸女兒登雜誌封面！深V黑蕾絲洋裝性感美照曝光

廖玉蕙指垃圾車廣播替蔣萬安拉票挨告 藍營轟：活成方唐鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

影／康建生技4死1重傷案最高法院開庭 被害家屬偕律師要求守住正義

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺造成四死一重傷，兇嫌李鴻淵歷經一審、二審、更一審，皆因手法極其殘暴被法官一致判處死刑。被害者家屬代表劉偉華今天偕律師、生命權平等協會理事長林志豪出庭前表示，希望司法守住正義最後一道防線，正視被害者人權與公平正義。

律師魏憶龍表示，法律人不應用高深的理論一直討論、傷害及折磨被害者家屬，這樣殘忍的手法殺害被害人，如果不用極行判處，而想幫被告脫罪，讓被告脫罪、珍惜被告生命，那當初兇嫌有感受到四條人命還想活下去的慾望嗎？律師團一定幫助被害者家屬伸張正義，讓法官聽見被害者家屬心聲，守住正義最後一道防線。

4年前行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡，更一審判處3個死刑，最高法院今天開庭審理，劉偉華希望法官還給被害者一個公道，別讓逝去親人的血白流，已經天人永隔的家人，這對我們被害人家屬已是判處心靈上無期徒刑。

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺造成四死一重傷，最高法院今天開庭審理，被害者家屬代表劉偉華（右二）今天偕律師魏憶龍（左二）表示，希望法官守住正義最後一道防線。記者潘俊宏／攝影
男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺造成四死一重傷，最高法院今天開庭審理，被害者家屬代表劉偉華（右二）今天偕律師魏憶龍（左二）表示，希望法官守住正義最後一道防線。記者潘俊宏／攝影

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺造成四死一重傷，最高法院今天開庭審理，被害者家屬代表劉偉華（中）今天偕律師魏憶龍（左）、生命權平等協會理事長林志豪（右）表示，希望法官守住正義最後一道防線。記者潘俊宏／攝影
男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺造成四死一重傷，最高法院今天開庭審理，被害者家屬代表劉偉華（中）今天偕律師魏憶龍（左）、生命權平等協會理事長林志豪（右）表示，希望法官守住正義最後一道防線。記者潘俊宏／攝影

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺造成四死一重傷，最高法院今天開庭審理，被害者家屬代表劉偉華（右二）今天偕律師、生命權平等協會理事長林志豪（右）表示，希望法官守住正義最後一道防線。記者潘俊宏／攝影
男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺造成四死一重傷，最高法院今天開庭審理，被害者家屬代表劉偉華（右二）今天偕律師、生命權平等協會理事長林志豪（右）表示，希望法官守住正義最後一道防線。記者潘俊宏／攝影

最高法院 律師 生技 李鴻淵 死刑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

康建生技4死命案「生死辯」 家屬發聲：盼法院速審速決判李鴻淵極刑

獸父應酬後起色心...趁繼女熟睡性侵 辯酒醉斷片二審維持3年4月

弱勢家庭無所適從…裝箱棄屍 悲劇何時了

罹癌剩3個月壽命…男撿到455萬現金爽花逾半 8個月後還活著下場慘了

相關新聞

康建生技4死李鴻淵「求逃死」 律師聲請精神鑑定、看評議簿確認一致決

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡。李已被判處一個無期徒刑定讞，更一審再判處3個死刑，最高法院今首度開庭行準備程序，李的律師聲請調閱評議簿確認是否一致決，另希望再做精神鑑定，但告訴代理人斥浪費司法資源。

天道盟「鐵霸」妹夫遭囚禁、歐打骨折 萬華同理家族4人起訴

天道盟太陽會大老、同時也是天道盟現任盟主「鐵霸」的親妹夫劉川園，因介入處理1筆700萬元的網路現金版糾紛，遭「萬華同理家族」成員強行帶往洗車場囚禁、毆打致骨折。檢警循線追查，莊惟揚等4人分別涉刑法三人以上共同犯剝奪他人行動自由、傷害等罪嫌，依法起訴。

13歲少年玩火遭爸連打2天 兒告父求償50萬法院判賠4萬

嘉義一名13歲少年因在學校拿打火機點燃殺蟲劑，遭父親連續2天持木棍管教，造成手腳及臉部多處受傷，少年不滿父親管教方式，對親生父親提告求償50萬元。父親辯稱是為了糾正孩子危險行為，並非惡意虐待。嘉義地院認為，父母雖有管教子女的權利，但連續持棍毆打已逾越必要範圍，判決父親須賠償4萬元。可上訴。

康建生技4死命案／死者丈夫淚求判李鴻淵死刑 「兒子天天哭著找媽媽」

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡。李已被判處一個無期徒刑定讞，更一審再判處3個死刑，最高法院今首度開庭行準備程序，死者張姓女會計的林姓丈夫庭上忍不住哭泣，向法院表示，案發當時小兒子才5歲，天天哭著找媽媽，如今已經9歲仍時不時掉眼淚，他詢問「是不是在想媽媽」，兒子才點點頭。

彰化鄉長參選人拜訪村長參選人送茶葉 涉違選罷法遭起訴

彰化一名賴姓鄉長參選人涉嫌於今年7月前往一名村長參選人的競選服務處拜訪，期間除發放名片、宣揚參選政見，還交付茶葉，檢方認為此舉涉嫌違反公職人員選舉罷免法行求賄賂罪。彰化地檢署偵查後依法提起公訴。

影／康建生技4死1重傷案最高法院開庭 被害家屬偕律師要求守住正義

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺造成四死一重傷，兇嫌李鴻淵歷經一審、二審、更一審，皆因手法極其殘暴被法官一致判處死刑。被害者家屬代表劉偉華今天偕律師、生命權平等協會理事長林志豪出庭前表示，希望司法守住正義最後一道防線，正視被害者人權與公平正義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。