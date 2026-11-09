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13歲少年玩火遭爸連打2天 兒告父求償50萬法院判賠4萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名13歲少年因在學校拿打火機點燃殺蟲劑，遭父親連續2天持木棍管教，造成手腳及臉部多處受傷，少年不滿父親管教方式，對親生父親提告求償50萬元。父親辯稱是為了糾正孩子危險行為，並非惡意虐待。嘉義地院認為，父母雖有管教子女的權利，但連續持棍毆打已逾越必要範圍，判決父親須賠償4萬元。可上訴。

判決表示，少年2025年12月間在學校拿打火機點燃殺蟲劑，父親得知後，原本想藉機管教，卻因不滿兒子對危險行為態度輕忽，於12月11日晚間7時許及隔天上午7時許，在住處持木棍毆打兒子，造成右上臂紅腫、右手掌抓傷瘀青、嘴唇抓傷及右腳踝瘀青腫脹等傷勢。

少年事後被診斷罹患非特定焦慮症、持續性憂鬱症，認為父親暴力管教造成身心傷害，提起刑事附帶民事訴訟，請求精神慰撫金50萬元。

父親辯稱，兒子在學校玩火已涉及危險行為，自己是基於保護孩子及社會安全，行使家長管教權，並非惡意虐待。他還表示，兒子事後仍會主動到住處，也曾一起參加廟會遶境，在校表現正常，質疑精神損害遭到誇大。

父親另主張，兒子的憂鬱症可能與家庭結構變動及其他家人因素有關，不應全部歸咎於他的管教行為。

不過，法官認為，即使少年在學校玩火確實需要糾正，父母管教仍應符合必要範圍，連續2天持木棍毆打孩子，已超出正常教育及管教所需程度，不能以家長管教權作為免責理由。

法院並採認醫院診斷證明及轉診資料，認為少年遭父親毆打後，身心健康確實受到侵害，且醫療紀錄提及家庭壓力及父親等誘發因素，足以認定具有相當因果關係。

審酌少年傷勢、精神疾病診斷、雙方經濟及家庭狀況等情節，認為求償50萬元過高，判決父親應賠償4萬元及法定利息，其餘請求駁回。全案仍可上訴。

嘉義一名少年因在學校玩火，遭父親連續2天持木棍毆打，事後對父親提告求償50萬元。嘉義地院認定父親管教逾越必要範圍，判賠4萬元。聯合報系資料照
嘉義一名少年因在學校玩火，遭父親連續2天持木棍毆打，事後對父親提告求償50萬元。嘉義地院認定父親管教逾越必要範圍，判賠4萬元。聯合報系資料照

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