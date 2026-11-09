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彰化鄉長參選人涉茶葉行賄 遭檢方起訴

中央社／ 彰化9日電

彰化縣賴姓鄉長參選人今年7月涉嫌以茶葉向1名村長參選人行賄，案經彰化地檢署偵結，認賴姓參選人涉犯選罷法行求賄賂罪嫌，依法提起公訴。

根據彰化地方檢察署起訴書，賴姓鄉長參選人為求年底選舉順利當選，於7月26日駕駛自用小貨車，前往1名村長參選人競選服務處發放名片，宣揚參選政見及尋求鄉長選舉投票支持。

起訴書指出，賴姓鄉長參選人交付1盒內含2包2兩裝茶葉，以及1包2兩裝紅茶給村長參選人，以此方式約定投票權為一定行使，但該名村長參選人未應允，也無意收受，僅止於行求賄賂既遂。經檢察官指揮警方循線查獲，並扣得相關茶葉。

彰檢表示，賴姓鄉長參選人涉犯公職人員選舉罷免法行求賄賂罪嫌，其於偵查中自白投票行賄犯行，請法院依規定減輕其刑，宣告褫奪公權，並宣告沒收扣案茶葉。

茶葉 彰化 鄉長

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