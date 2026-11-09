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康建生技4死命案「生死辯」 家屬發聲：盼法院速審速決判李鴻淵極刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子李鴻淵4年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡，更一審判處3個死刑，最高法院今首度開庭「生死辯」，家屬盼法院判處李死刑，以安定人心，讓他們能重新過生活。

死者生產課長劉慶杉的女兒劉偉華今親自出庭，她表示希望媒體替家屬大聲報導，不希望其他台灣人民遭遇同樣不幸遇害，也希望法庭能夠速審速決，讓她們能重新過生活。

賴敏男兒子賴彥合委由律師魏憶龍發聲明指出，此次家父及家族成員遭李鴻淵殘忍殺害，手段十分凶殘，致四死一重傷，聳人聽聞，他和家族成員除深感痛心之外，為免社會失序，暴戾之氣日增，呼籲司法應有效實踐正義，對李處以極刑，以安定人心，維持社會秩序，保護善良大眾。

死者生產課長劉慶杉的女兒劉偉華（右二）今親自出庭，表示不希望其他台灣人民遭遇同樣不幸遇害，也希望法庭能夠速審速決，讓她們能重新過生活。記者潘俊宏／攝影
死者生產課長劉慶杉的女兒劉偉華（右二）今親自出庭，表示不希望其他台灣人民遭遇同樣不幸遇害，也希望法庭能夠速審速決，讓她們能重新過生活。記者潘俊宏／攝影

李鴻淵2013年曾任職康建生技公司，認為被前雇主、同事等人欺負，且他因失業、與妻子失和而心情不佳，2022年7月14日持3把槍闖入公司工寮，先用手銬控制賴的胞弟、劉姓課長，再開槍射殺兩人。

李鴻淵事後騎車到公司，先將廠長等人關進廁所，再尾隨賴的女兒進入辦公室，李抵住賴女前額開槍，一旁的張姓女會計也被槍擊，兩人當場死亡；賴敏男聽到槍聲，目睹李殺害張女，轉身逃跑時連中兩槍倒地，李誤以為賴死亡，騎車逃逸，藏匿於台中友人的養生會館，隔天遭逮。

一審依殺人罪判李一個無期徒刑、三個死刑，槍擊賴敏男重傷部分判刑13年、持有改造手槍分判6年、8年徒刑，併科罰金35萬元，合併應執行死刑、褫奪公權終身。

二審認為李以「行刑式手法」殺人、手段凶殘，已達聯合國兩公約「情節最重大之罪」，仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金卅五萬元。案件上訴期間，憲法法庭宣示死刑判決。

最高法院待憲法法庭判決期間，先行依兩個非法持有非制式手槍罪各判李鴻淵6年、8年，剝奪他人行動自由罪判刑1年，槍殺賴敏男則依殺人未遂罪判刑13年，槍殺賴的胞弟依殺人罪判處無期徒刑確定。憲法法庭判決後，最高法院將三個殺人罪判死刑部分，撤銷發回更審。

台中高分院更一審認定李以「行刑式槍決」奪去多人生命，該當於憲法法庭死刑判決「個案犯罪情節最嚴重」的情形，判死罪責相當，今年6月一致決仍判處3個死刑、褫奪公權終身。

死者生產課長劉慶杉的女兒劉偉華（左一）今親自出庭，表示不希望其他台灣人民遭遇同樣不幸遇害，也希望法庭能夠速審速決，讓她們能重新過生活。記者潘俊宏／攝影
死者生產課長劉慶杉的女兒劉偉華（左一）今親自出庭，表示不希望其他台灣人民遭遇同樣不幸遇害，也希望法庭能夠速審速決，讓她們能重新過生活。記者潘俊宏／攝影

李鴻淵 命案 生死 生技 賴敏男 死刑

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