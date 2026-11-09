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台南女至醫美診所臉部埋線…竟由男經理執行手術 南檢醫師法起訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市南區一間醫美診所李姓經理未取得醫師資格，涉嫌替陳姓女顧客施作臉部埋線手術，陳女指控術後臉部持續疼痛，求醫仍無法解決；台南地檢署認定，埋線屬侵入性醫療行為，依違反醫師法起訴，至於過失傷害部分，因疼痛與埋線手術的因果關係證據不足，不另為不起訴處分。

起訴指出，李姓男子是醫美診所的經理，診所後來已更名；去年6月4日，陳姓女子前往諮詢醫美療程，李明知自己未取得我國合法醫師資格，不得擅自執行醫療業務，仍替陳進行臉部埋線手術，案經陳女提告及台南市衛生局函送偵辦。

李在警詢及偵查中承認犯行，與陳女及葉姓護理師的證詞大致相符，另有診所群組、相關人員LINE對話、診療紀錄、醫事查詢結果及搜索扣押資料等佐證，檢方認為自白與事實相符。

檢方認定，李未取得合法醫師資格，卻替陳女施作臉部埋線手術，已涉擅自執行醫療業務罪嫌，依法提起公訴。陳女另指控李涉過失傷害指出，從去年6月埋線到9月，臉都在痛，看了很多醫師仍無法解決，也造成心理傷害；曾到安南醫院及奇美醫院詢問能否取出線材，被告知須以拉皮方式將整個臉切開。

檢方函詢醫院，安南醫院回覆，陳女就診時外觀並無傷勢；奇美醫院病情摘要記載，陳女自述左臉埋線拉提術後臉頰麻疼，去年7月22日到整形外科就醫，院方安排超音波檢查，並建議回原處置醫院追蹤。

檢方認為，陳女所稱臉部疼痛究竟因何種傷害引起，已難斷定，且自承去年7月2日曾由賴姓醫師在臉部蘋果肌下側施打降解酶，持續疼痛及心理焦慮究竟由施打降解酶或埋線手術造成，仍有疑問。

檢方指出，尚無積極證據認定症狀與李男施作的埋線手術具有因果關係，依罪疑唯輕原則，不能以過失傷害罪嫌相繩；此部分若成立犯罪，與起訴部分屬裁判上一罪，為起訴效力所及，因此不另作不起訴處分。

台南市南區一間醫美診所李姓經理未取得醫師資格，涉嫌替陳姓女顧客施作臉部埋線手術，陳女指控術後臉部持續疼痛，求醫仍無法解決。聯合報系資料照
台南市南區一間醫美診所李姓經理未取得醫師資格，涉嫌替陳姓女顧客施作臉部埋線手術，陳女指控術後臉部持續疼痛，求醫仍無法解決。聯合報系資料照

台南 醫美 手術 醫師 診所

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