嫌鄰居太吵！嘉義男辣椒水狂噴一家4口 辯自衛仍判賠9萬

嘉義市一名吳姓男子因不滿鄰居家中吵鬧，與鄰居女婿發生肢體衝突，隨後持辣椒水朝對方臉部噴灑，連趕來勸阻的妻子及岳父母也遭波及，造成一家4口受傷。吳男辯稱遭對方先動手攻擊，使用辣椒水只是為了自衛，但嘉義地方法院不採信其正當防衛免責主張，判決吳男須賠償4人合計9萬2700元。可上訴。

據判決書，這起鄰里糾紛發生於2024年11月10日中午前，吳男擔任客運司機，平時駕駛夜班車，當天返家休息時，因不滿隔壁鄰居孫輩返家發出聲響，影響睡眠，前往鄰居住處理論，與鄰居女婿發生口角及肢體衝突。

鄰居控訴，吳男當天因不滿家中孫輩返家吵鬧，先與女婿發生口角及肢體衝突，並徒手毆打對方頭部、臉部及手部。事隔不久，吳男見女婿坐在屋外車內，又持辣椒水朝其臉部噴灑，妻子及岳父母聽見動靜趕來勸阻，也遭辣椒水波及。

鄰居表示，衝突造成雙眼結膜炎、刺激性皮膚炎及擦挫傷等傷勢，部分家人事後還出現焦慮、失眠及恐慌等症狀，認為吳男應負損害賠償責任，因此提起刑事附帶民事訴訟，合計求償48萬6836元。

吳男辯稱，擔任客運司機，因駕駛夜班車，下班後需要休息，卻遭鄰居家人吵鬧干擾睡眠，才會前往勸導，不料遭鄰居女婿先動手攻擊，情急之下才持防身辣椒水反擊。其他3人靠近時，擔心再遭攻擊才繼續噴灑，並稱自己傷勢比對方嚴重，主張正當防衛，不應負賠償責任。

法官調閱相關刑事案件筆錄、監視器影像翻拍照片及診斷證明，認定吳男徒手毆打及持辣椒水噴傷4人的事實成立。至於吳男主張正當防衛，法院認為雙方當時確實發生互毆，不符合正當防衛免責要件，仍須負損害賠償責任。

法院審酌雙方經濟狀況、傷勢及侵害情節，認為4人求償金額過高，部分醫療費用及工作損失也缺乏證據，最終判決吳男須賠償4人合計9萬2700元，另加計利息，全案可上訴。