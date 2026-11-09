糗！台中賊闖民宅行竊想「脫褲」換裝…結果僅穿內褲失足墜1樓遭逮

台中市黃姓男子侵入住宅行竊，還竊取他人的衣物，脫褲換裝，卻僅著內褲失足跌落被逮。圖／AI生成

台中市黃姓男子半夜攀爬民宅遮雨棚行竊，得手皮夾後逃至隔壁頂樓，脫下長褲企圖換裝湮滅證據，卻不慎只穿內褲失足跌落至一樓曬衣間，被屋主發現滿身是血報警逮人。一審依加重竊盜等罪判刑，分判1年1月及6月，黃男不服上訴，台中高分院近日審結，改判黃男加重竊盜部分9月，侵入住宅部分4月、可易科，全案確定。

判決指出，黃男於2025年6月17日凌晨4時許，攀爬至台中市北屯區王姓男子的住處4樓遮雨棚，開窗潛入屋內，偷走裝有現金2049元的皮夾。得手後，黃男爬到隔壁邱姓男子的住處頂樓，當場脫下長褲企圖換裝，卻不慎失足跌落至王男住處一樓曬衣間。

王男聽聞警報器反覆觸動並伴隨巨響，前往查看發現遮雨棚破了大洞，黃男滿身是血倒臥在曬衣間，下半身僅穿內褲，原本穿著的長褲脫至腳踝處。

警方獲報到場，在隔壁頂樓尋獲黃男遺落的另一件長褲，同時在該褲袋內起獲王男遭竊的皮夾。

黃男在法庭上矢口否認行竊，辯稱半夜去該處工作，剛好遇到朋友「阿力」，皮夾是阿力偷的，在頂樓脫褲子也是為了把褲子給阿力穿。

法官審理認為，黃男案發在深夜凌晨，何來攀爬他人屋頂的工作？同時黃男始終無法交代「阿力」的真實身分，屋主也未見現場有其他人，認定其「脫褲給朋友穿」的辯詞為無稽之談，依踰越門窗侵入住宅竊盜罪，判1年1月，另犯侵入住宅罪，判刑6月，可易科。

台中高分院近日撤銷一審判決，改判黃男加重竊盜部分9月，侵入住宅部分有期徒刑4月，全案確定。