正宮狀告侵權未決 小三反控妨害秘密定罪…兩性專家：蒐證要有技巧

基隆有名女子，用丈夫手機的通訊內容當證據，狀告第三者求償，被對方反控妨害秘密，法官判有罪。兩性專家吳娟瑜說，正宮發現風吹草動，有權尋求公平處理，但建議事先請教律師怎麼樣蒐證，以免誤觸法網，並避免遺漏。

吳女認為丈夫與沈女有婚外情，指控沈女侵害配偶權並求償。吳女提出的證據，包括她用手機拍下丈夫手機內，與疑為第三者的沈女LINE對話內容，被沈女反控涉犯妨害秘密罪。

基隆地方法院法官審理後，指隱私權保護優於配偶權保障，吳女不能以「蒐證」免責，判拘役40天，得易科罰金。沈方已提起附帶民事訴訟，也向吳女求償。吳女控告沈女侵權求償案，法院仍在審理中。

對於這起妨害秘密判決，劉姓男子認為，站在第三人的角色看待這件官司，正宮雖然蒐證方式不合法，但按情理來說，如果正宮只是為了證明配丈夫外遇，拍下丈夫與小三的對話，其情可憫，應以較輕的刑責告誡。

劉男說，如果被判有罪的正宮是他的家人，看到她從訴請侵害配偶權的小三賠償，被小三反控成為犯妨害秘密罪的被告，「會更加顛覆我對司法的三觀」，沒想到看丈夫手機蒐證的妻子，竟然會被判刑。

陳姓女子說，蒐集證據本來就有合法性的問題，正宮處理時不能太心急，亂了方寸，反而可能讓自己陷入另一個問題。當事人應該可以考慮找徵信社處理，只要查證屬實，「離一離，讓渣男賠到脫褲。」

「家庭保衛戰是一定要打的」，吳娟瑜說，正宮為了維護家庭的和諧，讓婚姻持續，如果碰到有風吹草動，本來就有責任，也有權利尋求公平的處理，

吳娟瑜表示，發現丈夫對婚姻不忠誠的女性，蒐證很重要，但最好要事先請教律師，知道怎麼樣蒐證才不會掛一漏萬、掛萬漏一，就是不會有所遺漏。然後再看後續發生的情節，循序漸進來處理。

除了請教律師，聽律師說怎麼處理丈夫外遇問題，吳娟瑜也建議妻子可以去請教有經驗的長輩，看他們怎麼處理。

她說，女性處理婚姻危機，維護家庭有兩個重點，如果已經不要這個丈夫，就要有提告的決心。如果還要這個丈夫，覺得他有心回頭，要給他機會，就要採取比較可以「善後」的處理方式。