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台南男騎車公園旁遛4狗…路人勸繫牽繩 竟呼喚「咬他」法院裁罰6千元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

賴姓男子帶4隻柴犬台南市重興綠園散步，其中3隻未繫牽繩，許姓路人勸他替狗繫繩，他竟命令犬隻「咬他」，讓許受到驚嚇；賴母聲稱影片中的男子是鄰居，不是兒子，再說不知道對方姓名，法院認為說詞違反常情、不足採信，依社會秩序維護法裁罰賴6千元。可抗告。

台南市警第五分局移送指出，今年8月8日晚間7時10分許，賴姓男子騎機車帶家中飼養的4隻柴犬到北區林森路三段的重興綠園散步，其中3隻未以犬繩或其他適當方式約束，任由犬隻追逐、吠叫；許姓男子路過勸他應繫犬繩，賴竟出言命令犬隻咬人，警方調查後移送法院裁處。

法院指出，許明確指述經過，並提出現場錄影，影片中命令犬隻咬人的男子，所騎機車登記在賴姓男子母親名下；賴經合法通知，無正當理由未到場說明，綜合卷內證據，足以認定影片中的男子就是賴。

賴母到場作證指出，柴犬及機車都是她的，影片中的男子不是兒子，只是鄰居，兩人是朋友關係；她提供機車讓對方代為遛狗，但不知道男子的真實姓名。

法院認為，依一般經驗，請託他人代為遛狗，還提供機車代步，怎麼可能不知道受託者的身分資料？何況雙方又是鄰居、朋友，賴母說詞顯然是為迴護兒子，不足採信。

法院說明，社會秩序維護法第70條第3款所稱「驅使」，是指積極以動物嚇人；「縱容」則是飼主知道動物嚇人，卻消極不予阻止。賴除了未適當約束犬隻，更進一步命令犬隻「咬他」，造成許受驚嚇，已構成驅使動物嚇人的違序行為。

法院審酌，賴未使用犬繩或其他適當方式管束犬隻，還任意命令犬隻咬人，讓許受到相當程度驚嚇，考量行為情節、所生危害、智識程度及家庭經濟狀況等，裁罰6千。

賴姓男子帶4隻柴犬到台南市重興綠園散步，其中3隻未繫牽繩，許姓路人勸他替狗繫繩，他竟命令犬隻「咬他」，讓許受到驚嚇。聯合報系資料照
賴姓男子帶4隻柴犬到台南市重興綠園散步，其中3隻未繫牽繩，許姓路人勸他替狗繫繩，他竟命令犬隻「咬他」，讓許受到驚嚇。聯合報系資料照

台南 公園 柴犬

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