遭冒名捲入石斑魚禁藥風波 養殖戶提告求償30萬 法院判賠2萬

尤姓貿易商為將養殖活魚出口大陸，未經石斑魚養殖戶黃男同意，擅自使用對方姓名、身分證字號，登錄漁業署系統申報活魚裝卸清單，事後該批活魚遭大陸驗出禁藥，黃男被列入調查對象。尤男先前因使公務員登載不實罪判刑4月確定，黃男認為名譽、信用及個資權益受損，提告求償30萬元。屏東地院認定尤男違反個資法，但無證據證明黃男名譽、信用受損，判賠2萬元，可上訴。

判決指出，2022年5月11日，尤男透過漁業署網站申報「漁船運搬養殖活魚至大陸與香港地區裝卸清單」，擅自填入黃男及另名陳姓養殖戶資料，取得相關文件後申請檢疫證明，隔天在高雄興達港完成檢疫程序，順利將活魚輸往大陸。

未料該批活魚遭大陸驗出禁藥，經通報台灣後，主管機關追查，發現尤男冒用養殖戶個資，尤男在刑事案件坦承，未經同意使用黃男等人身分證字號，屏東地院依使公務員登載不實罪判刑4月，得易科罰金，全案確定。

黃男提到主張，他是合格石斑魚養殖戶，產品具有產銷履歷驗證，卻因遭冒名，被主管機關及檢調調查，造成心理壓力，更擔心外界誤認自己養殖的魚含有禁藥，損害多年商譽，就姓名及個資侵害求償15萬元，另就名譽、信用受損求償15萬元，共提告求償30萬元。

尤男辯稱，黃男姓名僅出現在漁業署內部裝卸清單，對外檢疫及產地證明文件均未記載，沒有對外散布，也未造成商譽損害，主張黃男提告已超過2年請求權時效。

法院調查，當時漁業署系統只要輸入養殖戶身分證字號，即可查詢姓名、地址及可出口魚種、剩餘數量。尤男未經同意取得黃男相關資料，確實侵害個資自主權。黃男雖曾接受調查，但查驗結果未發現其養殖魚類含禁藥，也沒有證據顯示交易遭拒或社會評價降低，難認名譽及信用受損。時效爭議，法院認定黃男直到2023年5月檢方提示文件才知遭冒名，提告未逾時效。

法院審酌侵害屬單一事件，判尤男要賠黃男精神撫慰金2萬元，其餘駁回。可上訴。