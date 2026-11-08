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矯正署12日開放線上寄保管金 6.6萬收容人受惠

中央社／ 台北8日電

法務部矯正署將於12日起開放家屬線上寄入收容人保管金，全國約6萬6000名收容人適用。家屬不必再親赴監所或郵局，每筆手續費新台幣5元，最快隔日即可入帳。

矯正署表示，全國矯正機關將於12日上午8時30分起，正式開放線上寄入保管金服務，民眾可透過電腦或手機操作，讓無法親自前往監所接見或郵局辦理匯款的家屬，也能遠端寄款，減少往返奔波。

矯正署指出，過去家屬若要寄入保管金，主要透過矯正機關接見窗口臨櫃寄入現金、郵寄現金或匯票等方式辦理。一旦家屬因工作、交通或其他因素無法前往，就可能影響收容人取得生活所需金錢。

為改善這項不便，矯正署建置線上寄入保管金系統，讓家庭支持不受距離限制，期盼透過科技協助收容人即時取得生活所需，也能感受家人的關懷，為日後復歸社會提供支持。

根據矯正署統計，截至11月5日，全國矯正機關收容人數約6萬6000人，均可適用新制。線上寄款屬新增便民管道，原有臨櫃及郵寄方式仍維持，至於新制實施後可減少多少臨櫃寄款人次，目前尚無法評估。

至於寄款金額限制，矯正署說明，依「外界對受刑人及被告送入金錢與飲食及必需物品辦法」，每名送入人對個別收容人每日限寄一次，每次以1萬元為原則；收容人保管金總額原則上以10萬元為上限。

不過，線上寄款規定較明確，若收容人現有保管金加計預計寄入款項，總額已逾10萬元，就不得使用線上系統寄款。每筆交易另由第三方金流公司收取5元手續費，目前僅接受ATM轉帳付款。

使用資格方面，收容人的最近親屬、家屬，以及經矯正機關認為有必要且適當的人，或由收容人提出並經核可的人，均可申請使用，但須先完成身分查驗。

民眾首次使用時，須登入矯正署「便民服務入口網」，進入「收容人家屬線上服務」，提出身分審核申請，提供收款人資訊、身分證正反面及第二證件影像等資料，經矯正機關審核通過後才能寄款。

完成驗證後，民眾選擇收容人及所屬機關，輸入金額、聯絡資訊與退款帳戶，系統即導向第三方金流付款頁面。匯款完成後，由矯正機關辦理入帳，最快隔日可入帳。

矯正署提醒，系統開放時間為每個上班日上午8時至下午5時，民眾須於開放時段辦理。

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