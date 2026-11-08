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台灣共產黨主席林德旺涉接受中共資助選里長 台南、新竹地檢聯手偵辦

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台灣人民共產黨主席林德旺曾被台北地檢署依反滲透法、公職人員選舉罷免法等3罪起訴，上月底台灣高等法院二審仍維持判處林等3人無罪；林又被控涉嫌接受中國大陸台辦人員指示、資助，參選台南市里長，並轉指示陳姓中央委員參選新竹市里長，台南、新竹地檢署前天聯手偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官王聖豪今天指出，台南市調查處、桃園市調查處日前分別提報境外勢力介入選舉的情資；檢察長鍾和憲指派主任檢察官蔡明達、檢察官王宇承組成專案小組，並與新竹地檢署檢察長柯宜汾指派的主任檢察官邱志平共同偵辦。

檢方調查，台灣人民共產黨黨主席林德旺涉嫌接受中共某市人民政府台灣事務辦公室成員指示及資助，參選台南市新營區太南里長，並轉指示該黨陳姓中央委員參選新竹市北區武陵里長；陳除涉嫌接受林轉達指示，也直接接受台辦人員指示參選。

陳於今年上半年，多次招攬具有投票權的里民赴陸旅遊，以接受落地招待方式，涉嫌提供不正利益賄選；檢方認為，2人涉嫌透過接受境外指示、資助參與競選，以及招待選民赴陸旅遊等方式，使境外敵對勢力介入，影響今年地方公職人員選舉的公平性與結果。

專案小組前天同步搜索，台南方面由檢察官黃慶瑋、林昆璋、翁逸玲協同指揮台南市調查處、南部地區機動工作站及新營分局等單位，搜索5處，傳喚13名被告到案。新竹方面由檢察官張凱絜、黃安遠、蘇聖峯協同指揮桃園市調查處、新竹市調查站、新竹市警第一分局及移民署新竹市專勤隊等單位，搜索3處，傳喚1名被告、9名證人。

檢方訊問後，認為林德旺涉嫌違反反滲透法，接受滲透來源指示、資助參選，並再轉指示、資助參選；陳姓中央委員則涉嫌接受滲透來源指示、資助參選，以及對有投票權人交付不正利益，約定一定投票權的行使，涉嫌違反反滲透法、公職人員選舉罷免法。

檢方認定2人犯罪嫌疑重大，均有逃亡、串證及滅證之虞，昨天分別向台南、新竹地院聲請羈押禁見；台南地院裁准林羈押禁見，新竹地院諭知陳以5萬元交保、限制住居，其餘被告及證人訊後均請回。南檢表示，將持續依法查辦賄選、暴力、選舉賭盤、假訊息、虛遷戶籍及境外勢力介選等妨害選舉行為。

台灣人民共產黨主席林德旺被控涉嫌接受中國大陸台辦人員指示、資助，參選台南市里長，並轉指示陳姓中央委員參選新竹市里長。聯合報系資料照
台灣人民共產黨主席林德旺被控涉嫌接受中國大陸台辦人員指示、資助，參選台南市里長，並轉指示陳姓中央委員參選新竹市里長。聯合報系資料照

林德旺 共產黨 新竹

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