涉偽造罷免伍麗華連署 國民黨前專委李得全病逝 法院判公訴不受理

國民黨去年推動罷免民進黨籍山地原民立委伍麗華，爆出涉冒用黨員個資、偽造罷免提議人名冊，屏檢去年10月底偵結起訴藍營立委盧縣一、許宇甄、國民黨組發會專委李得全共9人。屏東地院判決指出，李得全在今年3月11日過世，依法不得繼續刑事追訴，日前判決李得全部分公訴不受理，其餘8名被告另行審結。

檢方起訴指出，2025年初國民黨為反制民進黨陣營發起立委罷免行動，推動罷免立委伍麗華等人，但因準備時間倉促，未能實際募集足夠提議人名冊，涉嫌由國民黨組發會主委許宇甄、副主委黃碧雲及負責原住民事務專委李得全等人，利用黨員個資製作罷免提議書。

起訴書指出，相關人員從2025年1月24日至2月2日，在國民黨中央黨部辦公室及地下室會議室，安排黨工、志工分工抄寫提議人名冊，涉嫌未經當事人同意，填寫姓名、身分證字號、戶籍地址等資料。

起訴指出，李得全偵查時供稱，當時距離預定送件僅剩10多天，根本來不及募集連署，曾向黃碧雲反映時間不足，但對方表示是上級交辦任務，依指示抄寫黨員資料。檢方認為相關人員涉嫌偽造私文書、違反個資法及選罷法。

檢方調查，2025年2月6日，李得全與罷免案領銜人張芳碩等人前往中選會，遞交2839份提議人名冊，因查對後人數不足，同年3月5日又補送1424份。檢方認定部分名冊涉嫌偽造，經伍麗華提告及相關單位告發後偵辦起訴。

屏東地院指出，案件在2025年10月31日繫屬法院，李得全今年3月11日死亡，有戶籍資料可證。依刑事訴訟法規定，被告死亡應諭知公訴不受理，法院因此不經言詞辯論，10月13日判李得全部分公訴不受理。許宇甄、黃碧雲、盧縣一等其餘8名被告另行審結，相關刑責待法院認定。

全案在今年初法院開準備程序庭時，當時李得全未出庭，向法院請假，李得全的辯護律師在法庭上說，李得全因罹癌，癌症轉移，治療計畫到6月，向法官請假到6月，有與當事人確認過，李認罪。

全案屏東地檢署起訴9人，包括國民黨籍立委盧縣一、許宇甄，國民黨組發會副主委黃碧雲、專委謝友光、中央黨部組發會專委李得全、罷免案領銜人盧縣一的國會助理張芳碩共9人，法院審理中。