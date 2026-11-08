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僅因缺錢加油起盜心...男半夜潛民宅行竊變強盜 二審重判7年2月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣簡姓男子因缺錢加油，半夜持水果刀破壞門鎖潛入一處民宅行竊。犯案過程中因聲響驚醒越南籍屋主，簡男竟將偷竊犯意升高為強盜，持刀喝令屋主趴下、搶走手機。一審依攜帶兇器毀壞門扇侵入住宅強盜罪，重判簡男7年2月。簡男認為自己僅構成恐嚇取財提出上訴，台中高分院近日予以駁回，維持原判。

判決指出，簡男（63歲）為領取政府補助款，卻因機車缺錢加油，今年2月6日凌晨1時30分許，騎車前往芳苑鄉一處越南籍黃姓男子住處。簡男持自備水果刀破壞一樓大門鎖侵入，原本打算行竊，但撞開二樓房門時，驚醒了黃姓屋主。

簡男見狀，立刻拿出水果刀威脅黃男趴在床上，並喝令交付財物。黃男因房門被擋住無法逃離，害怕生命受威脅，隨即將正在充電的手機丟給簡男。

簡男得手後騎車逃逸，將手機丟棄在台鐵區間車廁所內，警方於同日下午在大林火車站將他拘提，並查扣作案用水果刀。

簡男在法庭上辯稱，他原本只是要行竊，因為屋主作勢要撲向他，他害怕才拿刀嚇人，屋主並未達不能抗拒程度，認為自己只構成恐嚇取財，並請求法官酌減刑期。

但法官根據屋主證詞與現場狀況，認定簡男深夜戴安全帽持刀堵住唯一出口，已讓屋主心生畏懼、意思自由受壓制，構成強盜罪。

彰化地院審認，簡男為累犯，且深夜持刀侵入住宅強盜，嚴重影響居住安寧，客觀上不足以引起同情，無酌減刑期適用。

台中高分院近日駁回簡男上訴，維持7年2月判決，全案仍可上訴。

彰化縣簡姓男子缺錢加油，竟持刀闖民宅強盜，台中高分院近日審結。圖／AI生成
彰化縣簡姓男子缺錢加油，竟持刀闖民宅強盜，台中高分院近日審結。圖／AI生成

強盜 芳苑 越南

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